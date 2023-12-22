Более 95% россиян предпочли внутренний туризм поездкам за рубеж в Новый год
Интернет-сервис путешествий опубликовал результаты опроса среди российских туристов. Большинство бронирований отелей на новогодние праздники приходится на путешествия по России (95,35%). Поездки за рубеж интересуют только 4,69% опрошенных.
Самыми востребованными городами среди путешествующих россиян стали Москва и Санкт-Петербург. Именно там было забронировано больше всего отелей на новогодние праздники.
Также в список популярных городов вошли: Казань, Сочи, Нижний Новгород, Мурманск, Екатеринбург, Калининград, Тула и Псков.
Некоторые россияне также бронировали отели за границей. В первую очередь, в Беларуси, Турции, Китае, Эстонии.