Более 95% россиян предпочли внутренний туризм поездкам за рубеж в Новый год

Интернет-сервис путешествий опубликовал результаты опроса среди российских туристов. Большинство бронирований отелей на новогодние праздники приходится на путешествия по России (95,35%). Поездки за рубеж интересуют только 4,69% опрошенных.

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Самыми востребованными городами среди путешествующих россиян стали Москва и Санкт-Петербург. Именно там было забронировано больше всего отелей на новогодние праздники.

Также в список популярных городов вошли: Казань, Сочи, Нижний Новгород, Мурманск, Екатеринбург, Калининград, Тула и Псков.