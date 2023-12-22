На Сочи надвигаются ливни и снежная буря

Сочи с 23 по 25 декабря 2023 года ожидает целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. На город обрушатся практически все ненастья, которые здесь встречаются: сильный ветер, ливни, снегопад, огромные волны в море и лавиноопасность в горах, а еще угроза выхода рек из русел. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В течение трех дней пройдут ливни с грозами, которые перейдут в мокрый снег с понижением температуры. Ожидается, что осадки будут налипать на провода и деревья, создавая угрозу обрыва, а также появится гололед на дорогах. Параллельно с этим в горной части Сочи будет идти мощный снегопад с порывами ветра до 27 метров в секунду.

"Днем 23 декабря и до конца суток, а также в течение суток 24 и 25 декабря на участке Магри - Веселое ожидается сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. Имеется опасность формирования смерчей над морем"- отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Как сообщили в администрации Сочи, город готовится к непогоде, все службы курорта работают в усиленном режиме. Контролировать ситуацию и координировать действия будет оперативный штаб.