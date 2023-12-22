Чем Калининград манит китайских туристов

«Вообще, китайцам интересны три вещи в Калининградской области. Это то, что мы самый западный регион. Здесь есть очень хорошие преимущества у Балтийска привлечь их, потому что западнее Балтийска уже собственно некуда. Им важно это географически: были в самой западной точке, вот самое западное селфи, самая западная чашка кофе, самый западный поцелуй. Потом их интересует, конечно же, янтарь — это шопинг. И Куршская коса, поскольку это объект ЮНЕСКО, они с большим приоритетом относятся к таким объектам. Эти три вещи, конечно, будут их интересовать», — заявил Ермак.