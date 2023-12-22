«Эти три вещи будут их интересовать»: Ермак — о том, чем Калининград манит китайских туристов
Китайцев в Калининград привлекают географическое положение, янтарь и Куршская коса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в пятницу, 22 декабря, заявил министр культуры и туризма области Андрей Ермак.
Приток туристов из Поднебесной ожидается в начале следующего сезона. В майские праздники регион посетят «небольшие группы с большим чеком».
«Вообще, китайцам интересны три вещи в Калининградской области. Это то, что мы самый западный регион. Здесь есть очень хорошие преимущества у Балтийска привлечь их, потому что западнее Балтийска уже собственно некуда. Им важно это географически: были в самой западной точке, вот самое западное селфи, самая западная чашка кофе, самый западный поцелуй. Потом их интересует, конечно же, янтарь — это шопинг. И Куршская коса, поскольку это объект ЮНЕСКО, они с большим приоритетом относятся к таким объектам. Эти три вещи, конечно, будут их интересовать», — заявил Ермак.
Подводя итоги сезона-2023, министр отметил, что основная масса приезжающих в Калининград туристов — жители российских столиц.
«У нас всё-таки Москва и Санкт-Петербург — это почти 50% всех туристов, которые к нам прилетают. «...» То есть каждый второй турист — это житель либо столицы, либо культурной столицы. Понятно, что некоторые из них прилетают через Москву и через Санкт-Петербург. Но всё равно, где-то примерно почти 50%, чуть меньше — это жители двух наших столиц», — резюмировал Ермак.
В 2024 году турпоток в Калининградскую область вырастет на 10%.
«Эти три вещи будут их интересовать»: Ермак — о том, чем Калининград манит китайских туристов
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