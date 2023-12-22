Популярная курортная страна решила отложить введение туристического сбора

Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить введение туристического сбора для иностранных путешественников. Об этом пишет The Nation.

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По словам главы ведомства популярной курортной страны Судаван Вангсуфакикосол, взимание туристического сбора будет отложено до тех пор, пока ситуация в туротрасли не улучшится.

«Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей», — добавила министр.

Вангсуфакикосол подчеркнула, что туристическому сектору королевства необходимо больше времени для восстановления после пандемии COVID-19.