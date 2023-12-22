Авиакомпании снизили стоимость билетов в праздничные дни

Цены на авиабилеты в праздничные дни снизились на 7–39% после рекомендаций Федеральной антимонопольной службы. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

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ФАС следит за стоимостью билетов по более чем 330 популярным маршрутам. Мониторинг осуществляется на постоянной основе.

"Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7 до 39% ценам", – сообщается в публикации.