Между Калининградом и Зеленоградском запустят "Новогодний экспресс"

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Электропоезд "Новогодний экспресс" с Дедом Морозом и Снегурочкой будет курсировать между Калининградом и приморским городом-курортом Зеленоградском с 27 декабря 2023 года по 3 января 2024 года. В пути следования главные сказочные персонажи новогоднего праздника организуют представления для юных пассажиров, сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД) - филиала РЖД.

"Перед отправлением украшенного в новогоднем стиле поезда по маршруту Калининград - Зеленоградск на платформе Южного вокзала областного центра юных пассажиров с родителями, отправляющихся в поездку на побережье Балтийского моря, будут встречать Дед Мороз и Снегурочка", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин.

Во время получасового следования "Новогоднего экспресса" от Калининграда до Зеленоградска Дед Мороз и Снегурочка представят для детей анимационную программу. Наиболее активные ее участники получат подарки и сувениры, отметил представитель РЖД.

Праздничная программа будет также организована для участников поездки на "Новогоднем экспрессе", следующем из Зеленоградска в Калининград.