В сервисе путешествий рассказали о необычных новогодних традициях россиян

Во многих российских регионах есть свои новогодние традиции. И некоторые - весьма непривычные для соотечественников. Эксперты сервиса путешествий Туту.ру рассказали о самых необычных.

Например, как пишет RT, для жителей Карелии особое значение имеет не сама новогодняя ночь, а утро после нее: в первый день года принято ходить в баню, а вечером класть под подушку кусочек хлеба - будто бы так можно увидеть во сне будущее. А еще первого января нежелательно давать что-то посторонним: к убыткам.

Очень простая и теплая традиция есть на Ямале: перед новогодней ночью надо как следует протопить чум. В-первых, суровой арктической зимой это жизненно необходимо, а во-вторых, так в семью приходит уют. У коренных народов не принято упаковывать подарки: человек должен видеть, что ему вручают.

В Хакасии на Новый год к столу часто подают вареную баранью голову. Довольно шокирующий деликатес для тех, кто больше привык к оливье и селедке плод шубой. Право разделывать готовое праздничное блюдо принадлежит почетному гостю.

В Татарстане очень любят вкусно поесть, а всем известный медовый чак-чак берут с собой, когда идут в гости 1 января: он считается символом благополучия и сладкой жизни. Кстати вместо алкоголя многие предпочитают чай, кумыс и айран.

В Чувашии празднуют не только Новый год, но и сурхури: это старинный праздник с гаданиями и играми, отмечается с Рождества до Крещения. Считается, что чем веселее ее проведешь, тем урожайнее будет наступивший год.