RT: чаще всего россияне в 2023 году летали в Москву и в Ереван

В 2023 году жители России чаще всего летали в Москву – на столицу приходится 30,8% всех заказов по стране. На втором месте – Санкт-Петербург, в котором побывали 12,3% россиян. Из зарубежных направлений лидером стал Ереван, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip. По России третье место по популярности у россиян занимает Сочи, куда летали 7,5% туристов. Что касается столицы Армении, то туда путешественники из России за год оформили 16,6% авиазаказов. На втором месте из зарубежных направлений оказался Стамбул, в который поехали 8,6% российских туристов. Причем это на 15% меньше, чем в прошлом году, выяснили аналитики. На третьем месте по количеству туристов из России оказался Минск – туда летали 6,4% россиян. Это на 60% больше, чем в 2022 году. В целом доля авиазаказов на перелеты в другие страны по итогам этого года составила 16% (прости 11% в прошлом году). Отмечается также, что снизилась стоимость перелетов за границу. В среднем, по данным экспертов, билет в одну сторону обходится в 17,7 тыс. рублей (в прошлом году – 20,2 тыс. рублей). Что касается внутренних перелетов, то цена на них изменилась несущественно – она составляет в среднем 7 тыс. рублей против 6,7 тыс. рублей годом ранее. Напомним, также эксперты выяснили, что в этом году россияне чаще всего летали в такие страны, как Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд.