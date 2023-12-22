В Новый год Дед Мороз придет к половине волгоградских семей

Специалисты «Авито. Услуг» провели опрос с целью выяснить, кто чаще всего будет играть Деда Мороза в волгоградских семьях, сколько денег нужно предусмотреть на подготовку к роли и сколько стоят услуги аниматоров в Волгограде в конце 2023 года.

В результате опроса эксперты выяснили, что к 43% респондентов придет Дед Мороз. Чаще всего (в 29% случаев) эту роль исполнят отцы семейства. На втором и третьем местах среди исполнителей роли Деда Мороза – братья и дедушки. В этом году они облачатся в красный или синий костюм и белую бороду в 21% и 20% случаях соответственно.

Из поколения в поколение роль Деда Мороза традиционно отводится отцам – так было у 37% современных родителей, когда они сами были детьми. Аниматора или актера на эту роль приглашали только 8% опрошенных. А на третьем месте практически у всех возрастов – брат (5%).

Исследователи отмечают, что уже в первой половине декабря в Волгограде резко вырос спрос на аренду костюмов Деда Мороза – на 89%. Впрочем, еще выше он в Красноярске – на 224%, Челябинске – на 150% и Екатеринбурге – на 136%.

Арендовать костюм Деда Мороза в Волгограде в среднем можно за 800 руб. в сутки. А по стране эта услуга доступнее всего в Тольятти – от 450 руб. в сутки.

Вместе с костюмами в Волгограде повысился спрос и на артистов, которые смогли бы сыграть Деда Мороза и Снегурочку, – на 56% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Средняя стоимость выступления тандема Деда Мороза и Снегурочки в Волгограде начинается от 1500 руб. Причем дороже всего оно обходится в Сочи и Москве – от 3000 руб.