Инфоцентр для туристов открыли в парке развлечений «Остров мечты»
У главного входа в парк развлечений «Остров мечты» появился седьмой городской инфоцентр, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.
«На территории крупнейшего в Европе крытого всесезонного парка развлечений «Остров мечты» заработал туристско-информационный центр для жителей и гостей столицы. С его помощью посетители одной из самых популярных достопримечательностей могут построить подходящий маршрут по Москве, узнать о полезных городских сервисах или бесплатно зарядить телефон. <…> Новый туристско-информационный центр расположен около главного входа в парк «Остров мечты». Он работает с 10:00 до 22:00 ежедневно», – сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что специалисты готовы рассказать гостям об инфраструктуре города, помочь разобраться с картой и зарегистрироваться в сервисе Russpass, где собрана информация об интересных местах и событиях. Другие центры работают в парке «Зарядье», на Тверской площади, Северном и Южном речных вокзалах, в аэропортах Шереметьево и Внуково.
«Сеть продолжает расширяться и органично встраиваться в городскую среду. За 10 месяцев этого года почти 800 тыс. человек посетили туристско-информационные центры Москвы, включая мобильные, которые работали на крупных столичных мероприятиях и в 20 других городах», – отметили в пресс-службе.