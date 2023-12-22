Инфоцентр для туристов открыли в парке развлечений «Остров мечты»

«На территории крупнейшего в Европе крытого всесезонного парка развлечений «Остров мечты» заработал туристско-информационный центр для жителей и гостей столицы. С его помощью посетители одной из самых популярных достопримечательностей могут построить подходящий маршрут по Москве, узнать о полезных городских сервисах или бесплатно зарядить телефон. <…> Новый туристско-информационный центр расположен около главного входа в парк «Остров мечты». Он работает с 10:00 до 22:00 ежедневно», – сказали в пресс-службе.