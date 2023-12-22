Санкт-Петербург вошел в топ-3 городов для отдыха в солнцестояние

На первом месте оказалась Москва с 19% резервирований, а третье место досталось Сочи ― 10% бронирований. Такие данные следуют из исследования российского сервиса «ТВИЛ».

В Северном полушарии 22 декабря наступит самый короткий день и самая длинная ночь в году. Эта дата также выпадает на зимнее солнцестояние. Специалисты пришли к выводу, что Санкт-Петербург вошел в топ-3 наиболее востребованных городов для отдыха в это время.