Санкт-Петербург вошел в топ-3 городов для отдыха в солнцестояние

На первом месте оказалась Москва с 19% резервирований, а третье место досталось Сочи ― 10% бронирований. Такие данные следуют из исследования российского сервиса «ТВИЛ».
В Северном полушарии 22 декабря наступит самый короткий день и самая длинная ночь в году. Эта дата также выпадает на зимнее солнцестояние. Специалисты пришли к выводу, что Санкт-Петербург вошел в топ-3 наиболее востребованных городов для отдыха в это время.
Согласно материалу издания «Петроград», Северная столица расположилась на втором месте рейтинга с 14% бронирований. Такие данные следуют из исследования российского сервиса «ТВИЛ».
— На первом месте Москва с 19% резервирований, а третье место досталось Сочи ― 10% бронирований. Добавим, что за полярным кругом наступит полярная ночь, когда солнце вообще перестает подниматься над горизонтом, — указывается в материале.