Эксперты озвучили причину востребованности глэмпингов

Последние несколько лет россияне активно пользуются услугами глэмпингов — живут в летних домиках или даже палатках в окружении дикой природы. Популярность этого формата понятна далеко не всем, но эксперты попытались ответить на вопрос о том, чем людей притягивает такой отдых.

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О том, почему глэмпинги стали столь востребованы среди туристов, рассказали Rata News.

На май 2023 года в России насчитывалось 416 глэмпингов. Множится таким местам помогают низкий порог входа и возможность получить государственную поддержку. Кроме того, их любят туристы.

«Для России глэмпинг – новый формат, он активно развивается последние три года. Мощным драйвером его роста стали ограничения на перемещения граждан из-за пандемии и внешнеполитических шоков», – считает руководитель департамента «Гостиничный бизнес и туризм» консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) Марина Смирнова.

По мнению эксперта, в будущем глэмпинги займут свою нишу в России, но вряд ли станут массовыми. Связано это будет с трудно доступностью тех мест, где можно было бы разместить глэмпинг.