Где встречать Новый год в России

Эксклюзивные новогодние туры по России – шанс отвлечься от повседневных забот и насладиться самым ярким отпуском в жизни, путешествуя по удивительным уголкам нашей страны.

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Эксперт по организации премиум-туров Татьяна Дзюбан перечислила «Рамблеру» пять лучших идей для незабываемого зимнего отдыха.

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Камчатский край

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Раньше всех встретить Новый год, активно провести новогодние каникулы и зарядиться положительными эмоциями на все следующие 12 месяцев с легкостью можно на Камчатке. На полуострове туристов ждут незабываемые впечатления, спортивные развлечения и яркая праздничная программа: горнолыжные трассы и снежное сафари, джип-туры и катание на снегоходах с опытным проводником, восхождение на вулканы и сопки под чутким руководством персонального гида, а также гастрономические изыски в виде традиционной камчатской кухни и свежайших морепродуктов.

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Кроме того, туристы могут отправиться на вертолетную экскурсию, чтобы увидеть красоту уникального дальневосточного региона с высоты птичьего полета, посетить термальные источники реки Паратунка для восстановления сил после насыщенного дня, а также встретить рассвет, позавтракать закусками из красной рыбы и выпить бокал игристого на берегу Тихого океана.

Остров Сахалин и Курильские острова

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Новогодний тур на Сахалин с посещением острова Итуруп, принадлежащего к группе Курильских островов, удивит таинственной красотой нетронутой природы, невероятными пейзажами и аутентичной атмосферой. В рамках насыщенной экскурсионной программы туристы на вертолетах, снегоходах и комфортабельном автотранспорте посетят самые интересные места Сахалинской области, в том числе вулкан Баранского, бухту Тихую и айнскую этнодеревню, а также познакомятся с историей коренных народов, отправятся на подледную рыбалку и отведают сахалинскую красную икру и другие морские деликатесы на местном рыбном рынке. А Новый год гости острова Сахалин встретят с особым размахом — за праздничным ужином в шатрах на берегу Охотского моря под залпы красочных фейерверков.

Алтай

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Новогодние каникулы в заснеженном Горном Алтае — возможность встретить праздники вдали от городского шума и суеты. Снегоходные экскурсии по склонам хребта Иолго подарят массу адреналина и ярких впечатлений, рыбалка на зимней Катуни станет отличным способом разнообразить свой отдых, а поездка к настоящему шаману даст ответы на многие волнующие вопросы.

РИА Новости

Гордостью Алтая по праву считаются горнолыжные курорты, где каждый найдет трассу по своим силам и умениям, а также многочисленные конные клубы, в которых все желающие смогут познакомиться с благородными животными и научиться верховой езде. Путешествие на лебединое озеро позволит насладиться красотой удивительных птиц, обитающих круглый год на незамерзающем водоеме, а новогодняя ночь в настоящей русской избе с вкусным ужином и катанием с горки на тюбингах станет незабываемым воспоминанием как для детей, так и для взрослых.

Мурманская область

РИА Новости

Еще одним популярным направлением в новогодние праздники внутри страны является Кольский полуостров. Пешие прогулки с личным гидом по Мурманску — крупнейшему городу Заполярья, горные походы в Хибинах, поездка на джипах или вертолетный тур в старую Териберку на побережье Северного Ледовитого океана создадут по-настоящему праздничное настроение и не оставят равнодушными даже самого искушенного туриста.

РИА Новости

Посещение Хаски-парка и саамской деревни, снегоходные сафари и гонки на собачьих упряжках, охота за северным сиянием и гастрономические туры, в рамках которых гости Мурманской области попробуют самые разные блюда арктической кухни — уху, жаркое по-охотничьи и домашние настойки из клюквы и морошки — здесь каждый найдет себе развлечение по душе.

Озеро Байкал

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Снежные вершины горных хребтов, пышные вечнозеленые ели и бесконечные, кристальные льды озера Байкал — идеальное место для встречи Нового года. В новогоднюю ночь, проведенную в самом сердце Сибири, туристы обменяются подарками, услышат таинственные байкальские легенды, споют любимые песни в душевной компании у костра и продегустрируют блюда локальной кухни за торжественным ужином.

РИА Новости

В составе туристической группы или в индивидуальном порядке в сопровождении инструктора путешественники пройдут по популярным и завораживающим маршрутам зимнего Байкала, отправятся на живописный остров Ольхон на вертолете, посетят горячие источники курорта Аршан, расположенные у подножия Саянских гор, а также покатаются на коньках и аэроходах по прозрачной глади байкальских льдов.

Заключение