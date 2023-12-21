Между Москвой и Питером хотят запустить авиашаттлы, чтобы конкурировать с «Сапсанами»

«Аэрофлот» и Пулково прорабатывают идею запуска между Москвой и Санкт-Петербургом полетов в формате авиашаттлов с проездными билетами: самолеты будут летать раз в 20–30 минут, а билеты продаваться с открытой датой. То есть попасть можно будет на любой удобный рейс без предварительного бронирования (разумеется, при наличии свободных мест), а регистрационные и досмотровые процедуры собираются максимально упростить и ускорить.

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Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, проект могут запустить уже в июне следующего года. По плану летать шаттлы будут в Шереметьево (базовый аэропорт для «Аэрофлота») либо во Внуково – единственную московскую авиагавань, куда подходит ветка метро. Впрочем, не исключено, что рейсы появятся в оба московских аэропорта.

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«Развитие таких форматов – это тенденция в транспорте, лоукост-модель дает потребителю возможность быстрых и спонтанных решений, – прокомментировал идею председатель совета директоров холдинга “Випсервис” Дмитрий Горин. – Безусловный плюс такой схемы – увеличение емкости. А это значит, что пассажир получит более доступные цены, т. е. у “Аэрофлота” появится сильное конкурентное преимущество перед другими компаниями».

Сейчас, кстати, у нацперевозчика уже есть специальная программа «Деловой проездной», она чем-то похожа на принцип шаттлов – пассажир приобретает абонемент или «единый билет» на несколько полетов туда и обратно. Однако «дублирования функций», по мнению Дмитрия Горина, не будет: «”Деловой проездной” – это другая концепция. В случае с авиашаттлами нужно исходить из увеличения частотности рейсов. Это шаг к большей транспортной доступности».

На новых линиях собираются задействовать самолеты Sukhoi Superjet 100, хотя и необязательно их, считает Дмитрий Горин: «Недостатка в воздушном флоте в России сейчас нет, у “Аэрофлота” обширный парк лайнеров, и в зависимости от ситуации он может менять компоновку судов – то есть гибко реагировать на конъюнктуру».

Очевидно, что благодаря своему ресурсу с другими авиакомпаниями, осуществляющими полеты из Москвы в Санкт-Петербург (сегодня насчитывается более 40 рейсов ежедневно) нацперевозчик, запустив авиашаттлы, сможет успешно конкурировать, а вот с наземным транспортом сложнее. Авиаэксперт Александр Мишин считает, что предпосылками появления проекта шаттлов стал повышенный спрос на «Сапсаны». «Из-за санкций пришлось сократить количество составов, поэтому в пиковые часы и дни наблюдается дефицит билетов, – пояснил эксперт. – Поэтому идея авиашаттла предполагает отдельные проходы для пассажиров, отдельную процедуру по досмотру и регистрации, которая будет укорочена, чтобы полное время нахождения в пути – от точки до точки – максимально конкурировало с “Сапсанами”». Отсутствие очередей – главная задача, которую нужно решить. Без этого идея авиашаттла потеряет всякий смысл, считает эксперт.

Кстати, возможности ускорить процедуры есть. Вот что пишет главный редактор авиационного портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин: «В аэропорту Пулково есть отдельный вход прямо в галерею внутренних вылетов (“стаканы”), который используется для реализации услуги Fast Track (ускоренное прохождение предполетных формальностей. – Ред.). Сейчас тариф на нее заградительный (7 тыс. руб.), поэтому ею мало кто пользуется, однако для пассажиров без багажа вход там позволил бы здорово сэкономить время – особенно если подъезжать к терминалу на такси».