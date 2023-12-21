На Алтае впервые в стране начали строить сотовые станции в "непрограммных" селах

В Алтайском крае за последние три года по программе устранения цифрового неравенства подвели интернет и сотовую связь к 139 малым селам с населением от ста до пятисот человек. А в 2023-м регион стал первым в стране, где станции начали строить в населенных пунктах, не вошедших в программу. Они уже есть в трех селах, где проживает чуть более пятисот человек.

- До 2030 года, согласно программе, все населенные пункты с численностью жителей сто-пятьсот человек должны иметь сотовую связь и интернет, - напомнил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - Особенность региона в том, что у нас большое количество населенных пунктов - около 1,6 тысячи, - и много людей проживает в малых селах. Так что для края обеспечение населения сотовой связью и интернетом - это определенный вызов. Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" помогает нам решать эту задачу.

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За пять лет реализации национальной программы "Цифровая экономика" в Алтайском крае к высокоскоростному интернету подключили более 2,5 тысячи социальных объектов в сельской местности - школ, ФАПов, сельсоветов, пожарных постов. Это позволило сформировать своеобразный "цифровой каркас", на основе которого началось дальнейшее распространение мобильной связи и интернета в отдаленных населенных пунктах.

На первом этапе (до 2021 года) по проекту устранения цифрового неравенства в селах с численностью жителей 250-500 человек устанавливали вайфай-столбы, от которых в радиусе ста метров можно было подключаться к Сети. Но такой канал связи был неудобен, и на втором этапе проект расширили, включив в него села с 100-500 жителями, а главное - установку базовых станций, которые позволяют предоставлять сотовую связь и мобильный интернет 4G точно с такими же скоростями, как в городах.

- На втором этапе за три года мы уже подключили 139 сел, - отметил Евгений Зрюмов. - Причем населенные пункты для программы выбираем вместе с жителями. На портале "Госуслуги" идет голосование, куда в первую очередь нужно провести связь и интернет. Конечно, для жителей сел, которые только ждут интернет, недоступно онлайн-голосование. Они свой выбор делают с помощью обычного почтового отправления. В этом году у нас проголосовало более 18,8 тысячи человек, из них примерно шестьдесят процентов онлайн и сорок - с помощью писем.

По словам директора Алтайского филиала "Ростелеком" Сергея Лавренюка, жители малых сел часто обращаются к операторам с претензиями, почему они не проведут им связь и интернет, но из-за нерентабельности и труднодоступности без государственной поддержки такие проекты реализовать сложно.

- Госпрограмма устранения цифрового неравенства очень важна людям в малых селах, - подчеркивает Сергей Лавренюк. - Ведь им теперь не нужно ходить к вайфай-столбу, чтобы позвонить или воспользоваться интернетом. Они, как и горожане, теперь могут пользоваться смартфонами, планшетами и компьютерами, не выходя из дома. В 2021 году мы поставили базовые станции в 42 селах - больше всего в Сибири, потому что пользовались оптоволоконными линиями, которые проложили на первом этапе программы. Но потом пошли в труднодоступные и удаленные села, где не было даже вайфай-столбов. И в общей сложности проложили за три года около восьмисот километров оптоволокна, что позволило обеспечить сотовую связь и провести широкополосный интернет в дома селян.

В 2024-м еще в 28 селах края должны появиться базовые станции. А всего до 2030 года предстоит подключить к сети около 230 населенных пунктов. Но вот что делать тем, кто живет в селах, где меньше ста и больше пятисот жителей? Сотовые операторы обязаны обеспечить связью населенные пункты численностью от одной тысячи человек и больше. Малые села (100-500 человек) получат ее по федеральной программе. А населенные пункты, где живет до ста человек либо от пятисот до тысячи, ни в какие программы не попали. Что же, они так и останутся без связи и интернета?