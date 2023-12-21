Названы самые популярные направления для путешествий из Москвы на праздники

Больше всего авиаперелетов из Москвы в новогодние праздники запланировано по России — 81,1 процента, за рубеж — 18,9 процента. На поезде также чаще будут путешествовать по стране — 96,7 процента, за границу — 3,3 процента. Об этом сообщает сервис путешествий tutu.

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В топ-5 самых популярных авианаправлений из столицы на новогодние праздники попали:

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Сочи;

Санкт-Петербург;

Калининград;

Минеральные Воды;

Мурманск.

Доля пассажиров в Сочи — 11,3 процента, в Северную столицу — 11 процентов, в Калининград — 10,8 процента, в Минеральные Воды — 5,8 процента, в Мурманск — 4,2 процента. Также востребованы авиабилеты в Казань, Екатеринбург, Махачкалу, Самару и Уфу.

Белоруссию;

Армению;

Узбекистан;

Таджикистан;

Азербайджан. Больше всего бронирований авиабилетов за границу из Москвы приходится на:

Доля пассажиров, отправляющихся на новогодние праздники в Минск, — 10,3 процента, в Ереван — 6,8 процента, в Ташкент — 6,4 процента, в Душанбе — 6 процентов, в Баку — 5 процентов. Из Москвы также полетят в Киргизию, Турцию и Казахстан.

Самые популярные ж/д направления на новогодние праздники из столицы:

Санкт-Петербург;

Нижний Новгород;

Казань;

Ростов-на-Дону;

Симферополь.

Доля пассажиров в Санкт-Петербург — 20,2 процента, в Нижний Новгород — 4,7 процента, в Казань — 3,5 процента, в Ростов-на-Дону — 3,4 процента, в Симферополь — 2,7 процента. Также на поездах поедут в Воронеж, Краснодар, Ярославль, Саратов и Брянск.

По данным аналитиков tutu, за год количество покупателей ж/д билетов в приложении выросло на 32 процента, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27 процентов. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.