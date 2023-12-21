Названы самые популярные направления для путешествий из Москвы на праздники
Больше всего авиаперелетов из Москвы в новогодние праздники запланировано по России — 81,1 процента, за рубеж — 18,9 процента. На поезде также чаще будут путешествовать по стране — 96,7 процента, за границу — 3,3 процента. Об этом сообщает сервис путешествий tutu.
В топ-5 самых популярных авианаправлений из столицы на новогодние праздники попали:
- Сочи;
- Санкт-Петербург;
- Калининград;
- Минеральные Воды;
- Мурманск.
Доля пассажиров в Сочи — 11,3 процента, в Северную столицу — 11 процентов, в Калининград — 10,8 процента, в Минеральные Воды — 5,8 процента, в Мурманск — 4,2 процента. Также востребованы авиабилеты в Казань, Екатеринбург, Махачкалу, Самару и Уфу.
- Белоруссию;
- Армению;
- Узбекистан;
- Таджикистан;
- Азербайджан.
Доля пассажиров, отправляющихся на новогодние праздники в Минск, — 10,3 процента, в Ереван — 6,8 процента, в Ташкент — 6,4 процента, в Душанбе — 6 процентов, в Баку — 5 процентов. Из Москвы также полетят в Киргизию, Турцию и Казахстан.
Самые популярные ж/д направления на новогодние праздники из столицы:
- Санкт-Петербург;
- Нижний Новгород;
- Казань;
- Ростов-на-Дону;
- Симферополь.
Доля пассажиров в Санкт-Петербург — 20,2 процента, в Нижний Новгород — 4,7 процента, в Казань — 3,5 процента, в Ростов-на-Дону — 3,4 процента, в Симферополь — 2,7 процента. Также на поездах поедут в Воронеж, Краснодар, Ярославль, Саратов и Брянск.
По данным аналитиков tutu, за год количество покупателей ж/д билетов в приложении выросло на 32 процента, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27 процентов. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.
На прошлые новогодние праздники в пятерку самых популярных авианаправлений из Москвы входили Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Казань. За границу были востребованы авиабилеты в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Турцию. А больше всего купленных ж/д билетов приходилось на Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону и Воронеж.