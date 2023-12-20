"Красная Поляна", "Архыз" и "Лагонаки" смогут принимать не менее 5 млн туристов в год

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Запуск на юге России сразу трех горнолыжных курортов - "Красная Поляна", "Архыз" и "Лагонаки", на которых будет около 550 км трасс, - позволит принимать не менее 5 млн туристов в год. Об этом сообщил гендиректор группы компаний "Мантера" Вадим Трукшин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной предварительным итогам социально-экономического развития Северного Кавказа в 2023 году.

"Наша жемчужина - это курорт "Красная Поляна", в активе - приобретенный недавно курорт "Архыз" и проектируемый курорт "Лагонаки". Когда все эти три горнолыжных курорта будут запущены и соединены транспортом и отелями, мы получим аналог французского курорта "Три долины" с 550 км трасс. Это позволит принимать до 5 млн туристов ежегодно. Это будет крупнейшая туристическая горнолыжная агломерация на территории России", - сказал он.

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Трукшин отметил, что по итогам 2023 года турпоток на курорт "Красная Поляна" вырастет на 15%. По предварительным итогам, он принял 1,3 млн туристов со всей страны, что является наилучшим показателем за всю его историю. "Красная Поляна" активно участвует в развитии сервисов и является пионером в этом направлении. На ней запущена первая на южных курортах программа лояльности, модернизируется номерной фонд, горнолыжное оборудование обновлено на 60%.

По словам Трукшина, в этом году вырос и поток туристов на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике. Только за летний сезон прирост к 2022 году составил 64%. На курорте приступили к проектированию канатных дорог, которые должны построить до 2026 года.

"Курорт "Лагонаки" сейчас проходит стадию проектирования, в сентябре она должна быть закончена, на подготовительные работы планируем выйти во втором квартале 2024 года. Большое внимание будет уделено экологической повестке, вплоть до запрета двигателей внутреннего сгорания на определенных территориях", - пояснил гендиректор ГК "Мантера", резюмировав, что ни один из этих курортов без поддержки Минэкономразвития "был бы невозможен".