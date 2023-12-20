Отдых в российских отелях стал дороже

В 2023 году отдых в российских отелях подорожал. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, передает telegram-канал Brief.

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По словам специалиста, проживание в отелях категории "три звезды" подорожало на 7-10%, а в четырех- и пятизвездочных гостиницах цены выросли на 10,8% по сравнению с 2022 годом.