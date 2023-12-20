Что посмотреть в Курске за 2 дня: ТОП-10 достопримечательностей

Курск – город областного значения, расположенный в центральной части России, примерно в 520 км от Москвы. В 2022 году регион посетило чуть более 200 тысяч туристов. Если и вы собираетесь отправиться в эту часть страны, рекомендуем заранее забронировать номера для проживания. Мы же расскажем о самых интересных и значимых достопримечательностях города.

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Мемориал Курская дуга

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Мемориальный комплекс посвящен Курской битве и военной славе города. Здесь расположены: Аллея военной техники, Триумфальная арка, памятник маршалу Жукову, храм Святого Георгия Победоносца, стела «Город воинской славы» и многое другое.

Знаменский собор

Знаменский Кафедральный собор считается главным храмом Курска. Он находится в исторической части города. Собор был заложен в 1816 году в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Объект имеет очень интересное оформление: расписанный купол диаметром 20 метров, яркие витражи, облицованные гранитом сени. Богослужения здесь проходят ежедневно.

Улица Сонина

Это одна из самых коротких городских улиц, которая на первый взгляд мало отличается от остальных. Ее особенность состоит в том, что заложена она была тысячу лет назад и на ней можно увидеть массивную каменную башню (единственный сохранившийся элемент монастырской стены 17 века) и уникальное, прекрасно сохранившееся здание дворянского собрания, построенное в 1877 году.

Римско-католический храм Успения Божией Матери

Величественный неоготический костел был возведен в конце 19 века. У здания непростая история: в разные времена оно было складом, храмом, антирелигиозным музеем и даже домом культуры. Сегодня это костел католической церкви, в котором несколько раз в месяц проходят уникальные органные концерты.Курский драматический театр им. А. С. ПушкинаЭто один из старейших театров России. Он был основан в 1792 году братьями Барсовыми (провинциальными актерами).

Красная площадь

С точки зрения истории место знаковое. Площадь возвели в 1782 году на месте пепелища, произошедшего в 1781 году и уничтожившего все строения, находившиеся в центре. Однако, горожане и гости города в качестве минуса объекта указывают то, что он является фактически проезжей частью и плохо предназначен для отдыха. Интересно здесь в период праздников, когда проходят народные гулянья, концерты, праздничные фейерверки и т.д.

Курский краеведческий музей (Дом архиерея)

Культурный объект открыт с 1927 года. Его коллекция насчитывает около 200 тысяч экспонатов, включая фарфор, образцы оружия, редкие книги, нумизматику, живопись, скульптуру, мебель, костюмы, украшения и т.д.

Воскресенско-Ильинский храм

В 1768 году на месте деревянной церкви построен храм Ильи Пророка. С 1788 по 1926 годы был главным храмом города, затем долгое время был закрыт. В 1995 собор был открыт для богослужений под названием Воскресенско-Ильинский храм.

Парк «Боева дача»

Если вы устанете от городских улиц, рекомендуем отправиться в этот неповторимый зеленый уголок. В главном парке города можно прогуляться, заняться спортом, отдохнуть активно или пассивно, осуществить сплав по реке на сапах (в теплое время года), взять напрокат лодку или катамаран.

Парк Пионеров