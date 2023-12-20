Аэропорт Шереметьево опубликовал график полетов в Краснодар

Два года назад аэропорт в Краснодаре временно прекратил работу. Официальных сообщений о его открытии не поступало. Однако на онлайн-табло аэропорта Шереметьево появились рейсы воздушную гавань кубанской столицы.

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О том, что происходит в аэропорту Краснодара, сообщила «Комсомольская правда».

Известно, что 15 декабря аэропорт в Краснодаре совершил тестовый рейс. Спустя несколько дней на табло в Шереметьево появились рейсы на юг. Судя по всему, первые самолеты отправятся на юг России уже 25 декабря.

Полеты в кубанскую столицу запланированы на ежедневной основе. В то же время другие транспортные узлы таких рейсов в своем расписании не имеют. В том числе ими не может похвастаться аэропорт Сочи.