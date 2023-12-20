Аэропорт Шереметьево ввел в график полетов рейсы в Краснодар

Онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" пополнилось рейсами в Краснодар. Самолеты, по данным сервиса, начнут летать в закрытую пока воздушную гавань с 25 декабря.

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Первый рейс назначен на 03:05 ночи в понедельник 25 декабря, его выполнит "Аэрофлот". В этот же день в 08:40, 12:40 и 14:45 планируются еще три рейса. Опубликовано расписание до конца декабря, а также на начало следующего года. Вылеты будут осуществляться, как и прежде, из терминала B.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Краснодара временно прекратил работу 24 февраля 2022 года. 15 декабря 2023 здесь приземлился тестовый рейс, который прилетел из Минеральных Вод. По результатам полета будет проведено заседание рабочей группы, созданной на базе Росавиации, которая примет решение об открытии воздушной гавани.