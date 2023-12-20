Забайкалье вошло в топ-10 регионов Дальнего Востока по дороговизне гостиниц

Эксперты портала «Санатории России» проанализировали доходность отелей и санаториев в разных регионах России за первые 9 месяцев 2023 года. Согласно рейтингу, наивысший средний доход на один номер наблюдается в регионах Дальневосточного федерального округа, в частности на Сахалине.

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Забайкалье заняло в рейтинге восьмое место. Средний доход санаториев — 224 тысячи рублей. Гостиниц — 356 тысяч рублей.

Отметим, что в общероссийском рейтинге лидирует Республика Карелия. Здравницы в этом регионе приносят 4 миллиона рублей с одного номера, а гостиницы - 1,1 миллиона рублей. Замыкает рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, где доход от санаториев составляет 32 тысячи рублей, а от гостиниц - 370 тысяч рублей.