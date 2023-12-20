Названы российские города с лучшими отелями

Как пишет РИА Новости, в России гостиницы с самыми высокими оценками оказались в Красной Поляне: в среднем они набрали 9,33 балла из десяти. Второе место занял Смоленск с 9,17 балла, следом за ним идут Калининград (9,09 балла) и Зеленоградск (9,08 балла). Далее в списке — Мурманск (средняя оценка отелей там составляет 8,87), Кострома (8,73), Анапа (8,71), Пятигорска (8,63), Владикавказ (8,58) и Ставрополь (8,56).