Пермские санатории вошли в тройку самых прибыльных здравниц ПФО
С января по сентябрь 2023 года прибыль санаториев Пермского края с одного номера составила 834,2 тысячи рублей. Это позволило региону войти в топ-3 самых прибыльных здравниц Приволжского федерального округа. Такие данные приводят аналитики портала Санатории-России.рф.
«Среди лидеров санаторно-курортной отрасли в Приволжском Федеральном округе с января по сентябрь 2023 года на третьем месте с результатом в 834 тысячи рублей находятся здравницы Пермского края. Рейтинг составлен на основе среднего дохода, который приносит номер за определенный период времени», — сказано в исследовании.
Лидером рейтинга стала республика Башкортостан. Здесь сдача номера в санатории за девять месяцев принесла здравницам 864,4 тысячи рублей. На втором месте — республика Удмутрия. Прибыль номеров местных здравниц составила 864 тысячи рублей. Уточняется, что среди всех регионов России Пермский край находится на 12 месте.