Пермские санатории вошли в тройку самых прибыльных здравниц ПФО

«Среди лидеров санаторно-курортной отрасли в Приволжском Федеральном округе с января по сентябрь 2023 года на третьем месте с результатом в 834 тысячи рублей находятся здравницы Пермского края. Рейтинг составлен на основе среднего дохода, который приносит номер за определенный период времени», — сказано в исследовании.