Как в суровые дальневосточные холода совершить паломническую поездку

В первую паломническую поездку в село Троицкое Нанайского района - к месту, где больше ста лет назад принял мученическую смерть священник Филипп Распопов, отправились хабаровские верующие. В епархиальном авто оказалось свободное место - упускать такой шанс нельзя.

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Отец Филипп - один из двух канонизированных в этом году в Хабаровском крае батюшек, убиенных за веру. Он и отец Леонид, которому на момент гибели исполнилось лишь 25 лет, стали первыми святыми новомучениками Хабаровского края. Сейчас готовят документы на канонизацию еще 22 человек.

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Неполная комплектация

Суббота, семь утра, я спешу к "батюшкомобилю". Диктофон с батарейками, пауэрбанк во внутреннем кармане пуховика, чтобы не замерзли. С собой косынка, термос с чаем, теплые штаны и платок - зимний набор паломницы, как я его себе представляю. Оказалось, напрочь забыла главную деталь туалета.

- Ирина, а юбку с собой не брали? - задумчиво замечает отец Георгий. - Ну, если что, скажете, что вы из моего прихода. Попробую вас отстоять.

Давно замечено: чем дальше от центра, тем суровее и ортодоксальнее церковные служители. Это в Хабаровске дамы могут почти безнаказанно бродить по культовым местам в джинсах и майках, а порой и с непокрытыми головами. На селе такую особу могут выставить за двери. А может, обойдется? Пуховик снимать не буду, сойдет за имитацию юбки.

В машине нас пятеро. За рулем староста Иннокентьевского прихода Михаил Иваныч, два батюшки - отец Георгий и иеромонах Софроний да руководитель информационного отдела Юлия Шутова. Трудами последних троих и оказались священники в рядах святых.

"Батюшкомобилем" микроавтобус я окрестила неспроста. Водители в большинстве своем народ суеверный и нередко украшают иконами салоны авто - но столько ликов я ни разу не видела.

- Батюшки, а зачем мы так рано едем-то? Чтобы жизнь медом не казалась?

- Надо на службу успеть, - объясняет отец Софроний. - Вместе с местным священником будем служить ее, посвятив памяти новомученика. Паломники подъедут, записались тридцать человек. Сначала литургия, потом крестным ходом пройдем к реке, где в 1919-м утопили отца Филиппа. Это первая поездка туда после его канонизации. Причисление к лику святых - большое дело перед Богом, потому что тех людей, которые послужили ему сердцем, мы поминаем. Достали из забвения истории их жизни, показали другим. Написаны иконы, есть тропарь новых святых, в их честь будут называть детей. Во время канонизации нам постоянно мешали - дьявол ставил палки в колеса. Как занимаемся новомучениками, так начинается какой-то Армагеддон местного значения! То пропадают документы, то потолок обрушился, но помощь от Бога была явная, поэтому нам все удалось! Сейчас хотим отыскать, где захоронен отец Леонид. Его позволили похоронить, а тело отца Филиппа пустили вниз по реке.

По словам Юлии Шутовой, про отца Филиппа в Троицком знают мало, но его помнят на его малой родине в селе Макарьевка. Звонила оттуда прихожанка, рассказала, что батюшку поминают на службах в день рождения и день гибели, следят за судьбой его внуков и правнуков, которые эмигрировали.

- Может, чаю хотите? Я и печенье взяла, - лезу в рюкзак за термосом.

Мое предложение встречено многозначительным молчанием. Кто ж знал, что все едут на голодный желудок - их ждет причастие, а перед ним нельзя даже глотка воды.

Ориентир - "Страшный суд"

Спустя три часа въезжаем в Троицкое. На центральной улице здание суда, построенное на пепелище разрушенного храма отца Филиппа. Говорят, местные за это называют его "Страшным судом".

Новый храм в Троицком отстроили чуть ниже. Небольшая аккуратная церквушка с нарядной синей крышей, компактной колоколенкой и золочеными куполами стоит в окружении мохнатых елей. Батюшки направляются внутрь, а мы обходим прихрамовую территорию - интересно же. Чуть в отдалении деревянная избушка с табличкой "Библиотека", дорожка к ней заметена снегом.

Долго бродить вокруг да около не стали - не сезон для прогулок. В храме у входа иконная лавка, тут же бочки со святой водой, графин и стакан, если кому захочется ее испить. В детском уголке рисуют две девчушки, болтает ногами, сидя на стуле, мальчишка лет десяти. В главном зале в центре установлена икона с новым святым, на одной из стен его фото и история жизни. На службе с десяток селян, в основном пенсионного возраста.

Висят объявления с весьма доходчивым предупреждением: "Разговаривающим в храме посылаются печали и скорби" и веселой картинкой с травмированными гражданами - у одного фингал, у другого рука в повязке. Однако суровые тут нравы!

Отхожу подальше, чтобы спросить, насколько уместны такие художества, и наказание настигает тут же.

- Сейчас там наговорятся, и я продолжу, - объявляет на весь храм сельский батюшка.

Наступает тишина. Слышно, как тикают часы на окне у иконной лавки. Местные, зная нрав настоятеля, опустили глаза.

- Уже можно? - язвительно басит батюшка. - Благодарствую!

Но его снова прерывают- в храм вваливаются три десятка хабаровских паломников, прибывших на автобусе. Сразу становится шумно и тесно. Приезжие раскупают иконки с новомучениками и свечи.

Ветер во всем белом свете

Литургия длилась около часа. Пора облачиться в лыжный костюм - скоро начнется крестный ход к реке к месту гибели нового святого. Неожиданно резко похолодало, поднялся ветер. Снимаешь перчатки, чтобы сделать фото, и пальцы до боли коченеют.

- Это чтобы мы представить лучше могли, как его несчастного в такой же мороз тут убивали, - говорит хабаровчанка Татьяна. - Я сама недавно узнала про него. Читала, что батюшку вывели из храма к реке, избивали и издевались, а потом утопили. Как люди дошли до такого зверства?

На берегу стоят два памятных знака - один посвящен знаменитому снайперу Великой Отечественной войны Максиму Пассару, второй - замученному анархистами настоятелю. Возле креста священники отслужили молебен. На этот раз кратко.

В Троицкое приехали около 30 паломников из Хабаровска. Фото: Ирина Троценко/РГ

- Рада, что удалось побывать в этой паломнической поездке, - делится другая хабаровчанка. - Да, ехать далеко и долго, но надо, чтобы люди помнили новомучеников. Душа радуется, что сегодня мы собрались и почтили их память. Обязательно вернусь сюда.

Пока мы мерзли на берегу, в храме накрыли столы от самого входа до амвона. Угощали ухой и чаем. Паломники и прихожане расселись трапезничать, а мы с батюшками снова отправились в путь - им предстояло провести службы в своих приходах.

Справка "РГ"