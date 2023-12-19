Новый год в Казани: гостиницы подорожали, свободных мест мало

За 2 недели до новогодних праздников в столице Татарстана уже непросто найти свободные номера в популярных отелях. Предложения в системах онлайн-бронирования есть, но далеко не все из них на моментальном подтверждении. Как поясняют в туркомпаниях, по комнатам под запрос велика вероятность отказа.

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Например, в «Шаляпин Палас» 4* на даты с 30 декабря по 2 января предлагаются двухместные номера стоимостью от 32 тыс. руб., но нужно ждать от гостиницы ответа на заявку.

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За 33 тыс. руб. на двоих в те же даты, с 30 декабря по 2 января, пока можно гарантированно забронировать супериор в популярном комплексе Korston Tower 4*.

Дороже обойдется новогодний отдых в «Ривьере» 4* – 44,5 тыс. руб.

А вот выбор отелей 5* на новогодние праздники ограничен всего двумя комплексами, Korston Royal и «Мираж», – делюкс на завтраках стоит 56 тыс. руб.

В востребованном Luciano 5* свободных мест на праздничные даты нет.

Все указанные гостиницы пользуются спросом у туристов благодаря развитой инфраструктуре – наличию бассейнов, спа-центров, детских клубов, что особенно актуально для отдыха в зимние праздники.

Как рассказала порталу TourDom.ru исполнительный директор Ассоциации отелей Татарстана Александра Юшутина, цены на размещение в новогодние даты в гостиницах Казани на 10–15% выше, чем годом ранее. Отельеры вынуждены поднимать прайсы из-за роста расходов. «Менеджмент объектов размещения регулярно получает “письма счастья” о повышении расценок от поставщиков продуктов питания, постельного белья, профессиональных средств для уборки», – пояснила специалист. В издержки приходится закладывать и увеличение зарплат персоналу. Чтобы справляться с кадровым дефицитом, гостиницы в этом году платят сотрудникам больше – на 10–15%, а в некоторых отелях и на 30–50%. Остро не хватает линейных сотрудников – горничных, администраторов.

Несмотря на рост стоимости размещения, новогодний отдых в Казани доступнее по цене, чем в загородных отелях Подмосковья, где в те же даты зачастую