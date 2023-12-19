Курская область удивит туристов уникальными селфи и обедом горняка

Новый национальный туристической маршрут по Курской области называется "Соловьи и железо". Броское сочетание слов вызывает ассоциацию с природными богатствами края, но сам маршрут показывает гораздо больше.

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В регионе много известных достопримечательностей: мужской монастырь Коренной пустыни, например, мемориал "Курская битва" в поселке Поныри. В новый маршрут вошли пока еще не такие знаменитые места Соловьиного края. Но они и удивят, и вызовут восторг.

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Вот - известный на весь мир монастырь Коренная пустынь обретением иконы Божией матери "Знамение". Он расположен в местечке Свобода в Золотухинском районе, православные верующие стремятся сюда круглый год. Однако мало кто знает, что совсем рядом - всего несколько километров по трассе, в деревне Воробьевка - восстановлена усадьба знаменитого русского поэта Афанасия Фета. Среди живописных лугов несколько лет назад бережно отремонтировали дом-музей. Потом здесь появилось место для проведения разных событийных мероприятий: от форумов до праздников. И мало кто узнает в этих зданиях бывшие каретную мастерскую и другие усадебные постройки.

Посещать музей Афанасия Фета полезно не только влюбленным в его творчество. Здесь каждый найдет нечто интересное. Например, один из предпринимателей, осмотрев усадебный комплекс, поделился: "Здесь нужно учить молодежь грамотному ведению большого хозяйства на селе. Это же образец усадебной культуры". Конечно, сейчас здесь не столько скота и птицы, как во времена великого поэта, но охотничьи собаки в просторных вольерах и ослик уже стали любимцами туристов.

Охотничьи собаки в просторных вольерах и ослик, которые живут в восстановленной усадьбе Афанасия Фета, уже стали любимцами туристов

Ландшафтно-этнографический комплекс "Парк мельниц" - еще одна точка на маршруте, которая стала развиваться совсем недавно. Памятник деревянного зодчества - построенная без единого гвоздя мельница в селе Красниково - сейчас закрыт на тотальную реконструкцию. Но совсем скоро жернова продолжат перемалывать зерно в муку, а рядом из нее будут выпекать угощение для туристов. Комплекс вокруг мельницы строится буквально в чистом поле: бревенчатый храм, в таком же стиле кафе и гостиница, ремесленные дома и торговые ряды на импровизированной площади. Здесь уже проводят яркие фестивали, на которые люди едут из Курска и соседних областей.

Удивлять туристов куряне решили и промышленными достижениями. В национальный туристический маршрут вошел Михайловский горно-обогатительный комбинат. Предприятие стало одним из первых проводить экскурсии не только для взрослых, но и для детей. Процесс обработки железной руды и производства можно наблюдать воочию.

А когда очарование мощью и технологичностью процесса станет немного слабее, туристам предложат запечатлеть эмоции. Селфи на фоне железорудного карьера и гигантских машин, одно колесо которых выше человеческого роста, - редкое удовольствие. На память предложат и разнообразные сувениры: от окатышей до детских игрушек. А потом накормят настоящим обедом горняка.

На предприятии уверяют, что довольны останутся все - от мала до велика. Кстати, специально для самых маленьких туристов на Михайловском комбинате сняли мультфильм о производстве. Так что на экскурсию по предприятию можно поехать всей семьей.

Туристический маршрут по Курской области - сам по себе насыщенный и многогранный. Его протяженность 480 км и рассчитан он на субботу и воскресенье. Готовые туры начнут действовать весной. Но выверенным маршрутом можно отправиться и самостоятельно. И вам обязательно захочется вернуться в этот самобытный регион. Не раз и уже надолго.

Справка "РГ"

Сейчас в России действует 47 национальных турмаршрутов. Они есть в регионах всех федеральных округов. Среди них: "С умыслом про промыслы" в Нижегородской области, "Легенды Дагестана", "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба", "Горная Шория. К детям тайги" в Кузбассе, "Заполярный калейдоскоп" в Мурманской области.