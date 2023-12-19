В России отменили раздельную посадку детей и родителей в самолетах

По указанию Генпрокурора Игоря Краснова прокуроры добились изменения правил перелетов для пассажиров с детьми. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, после многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми.

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Речь шла о ситуациях, когда представители отдельных авиакомпаний запрещали родителям меняться с другими пассажирами местами, чтобы сидеть рядом с детьми, из-за того, что они не смогли выкупить места рядом.

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"По результатам проверки было установлено, что локальные акты некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно", - отметили в Генпрокуратуре.

После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний были внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний.

Отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до 2 лет вместе с членами семьи, родственниками и сопровождающими.

Кроме того, после вмешательства прокуроров для бортпроводников разработаны правила обслуживания пассажиров с детьми, включая вопросы провоза колясок, подогрева детского питания, урегулирования возможных конфликтных ситуаций. Как отметили в надзорном ведомстве, в 2022-2023 годах в связи с неисполнением некоторыми авиакомпаниями обязательств в рамках воздушной перевозки в пользу несовершеннолетних по инициативе транспортных прокуроров взыскано более 350 тысяч рублей.

"О необходимости совершенствования законодательства, регламентирующего вопросы воздушной перевозки несовершеннолетних, проинформирован Минтранс России", - подчеркнули в надзорном ведомстве.