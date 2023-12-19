В России отменили раздельную посадку детей и родителей в самолетах

Генпрокуратура добилась отмены раздельной посадки малолетних детей и родителей в самолетах
По указанию Генпрокурора Игоря Краснова прокуроры добились изменения правил перелетов для пассажиров с детьми. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, после многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми.
Речь шла о ситуациях, когда представители отдельных авиакомпаний запрещали родителям меняться с другими пассажирами местами, чтобы сидеть рядом с детьми, из-за того, что они не смогли выкупить места рядом.
"По результатам проверки было установлено, что локальные акты некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно", - отметили в Генпрокуратуре.
После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний были внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний.
Отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до 2 лет вместе с членами семьи, родственниками и сопровождающими.
Кроме того, после вмешательства прокуроров для бортпроводников разработаны правила обслуживания пассажиров с детьми, включая вопросы провоза колясок, подогрева детского питания, урегулирования возможных конфликтных ситуаций. Как отметили в надзорном ведомстве, в 2022-2023 годах в связи с неисполнением некоторыми авиакомпаниями обязательств в рамках воздушной перевозки в пользу несовершеннолетних по инициативе транспортных прокуроров взыскано более 350 тысяч рублей.
"О необходимости совершенствования законодательства, регламентирующего вопросы воздушной перевозки несовершеннолетних, проинформирован Минтранс России", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
Еще один позитивный момент - после прокурорских проверок изменилось отношение к пассажирам с детьми и на земле, во время регистрации и ожидания посадки в аэропортах. Так, в аэропортах Архангельска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ярославля пассажиров с детьми и беременных женщин регистрируют и сажают на рейс без очереди. В Сочи и Саратове при следовании групп детей предоставляются отдельные стойки регистрации и обособленные залы ожидания. На аэровокзале Иркутска пассажирам прибывших рейсов теперь предоставляется комната матери и ребенка. В Хабаровском крае в таких помещениях можно получить горячую воду.