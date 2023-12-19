Курорт Mriya Resort & SPA торжественно запустил второй сезон гастрономического проекта «Два шефа – одна кухня»

В минувшее воскресенье, 17 декабря, состоялось открытие второго сезона гастропроекта Mriya Resort & SPA «Два шефа – одна кухня».

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Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай стал первой площадкой в России, которая объединила в себе локаворскую кухню Крыма и традиционные алтайские блюда.

Главными лицами проекта стали бренд-шеф Семен Нутельс с курорта «Манжерок» и шеф-повар Игорь Бойправ с курорта Mriya Resort & SPA. Они встретились на кухне ресторана «Тенгри» и вместе создали уникальный сет из девяти курсов блюд. Гастрономический эксперимент сопровождался винами, грамотно подобранными специалистами крымского проекта WINEPARK. Главное условие каждой подачи — еду готовят из локальных продуктов, а сами блюда представляют собой авторскую интерпретацию.

Пресс-служба

Проект представляет гостям возможность получить уникальный гастрономический опыт в условиях объединения ресторанов и шеф-поваров со всей России, а также познакомиться с их авторским стилем. В 2024 году мероприятия «Два шефа — одна кухня» состоятся в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве и на Алтае. Финальный ужин пройдет на территории курорта Mriya Resort & SPA во время празднования его десятилетия.

Пресс-служба