Туристы-призеры сталкиваются с отменами поездок по программе «Больше, чем путешествие»

Победители президентских конкурсов порой не могут воспользоваться выигранными ими поездками по федеральной программе «Больше, чем путешествие» (БЧП). Об этом редакции TourDom.ru сообщили ее участники.

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Тревел-журналисту Оксане Казниной удалось попасть в тур лишь с четвертой попытки. Первые три поездки (в феврале – в Выборг, в июне – в Смоленск и в сентябре – в Самару), которые она по очереди пыталась забронировать на сайте программы, срывались из-за ненабранных групп. «Причем последний тур долго не убирали из списка, он висел с теми же датами уже после снятия».

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«Три отмены поездок в разные регионы из-за недобора туристов – как это возможно при том, что победители конкурсов жалуются на невозможность отправиться в желаемый тур?» – спрашивает девушка.

Наконец Оксана выбрала тур в Рязань, где живет сама, чтобы не покупать и не сдавать билеты. По ее словам, туристов оповестили о поездке буквально за сутки, а ведь им еще нужно организовать свой проезд к месту отдыха. По условиям БЧП, туроператор предоставляет экскурсионную программу, проживание и питание, а билеты оплачивают сами участники.

Из программы в последний момент исключили одну из самых интересных экскурсий – в Окский биосферный заповедник.

«Многие сюда поехали ради Брыкин бора», – говорит Оксана.

Во всех других заявленных локациях журналист уже была ранее, поэтому посетила лишь Музей пчеловодства и обед.

Своим опытом поделилась и Елена Потатосова, участница волонтерских и спортивных проектов из Пермского края.

«В этом году нам отменили уже четыре поездки. Говорят, что не набираются группы, но мы не верим в это. В нашем сообществе ВКонтакте около тысячи человек, и наверное несколько сотен не смогли использовать свой сертификат в 2023-м».

По ее словам, выбор путешествий с переходом на новую платформу в июле стал гораздо меньше и сами туры – экономичнее, зачастую туристам предлагают проживание в хостелах.

«В 2021/2022 поездки включали авиабилеты, размещение в 4* отеле. Мы так побывали в пятидневном туре в Казани с перелетом из Перми, который стоил как минимум 50 тыс. на человека».

В год теперь можно съездить лишь по одному сертификату, остальные продлевают на следующий период.

Отзывы в соцсетях подтверждают сложности с поездками от БЧП:

«Меня обманывают уже второй год. Туры отменяют в последний день, служба поддержки на запросы не отвечает». «Выиграла сертификат от “Большой перемены” в 2022 году. В итоге заявку аннулировали, а потом вообще не смогли найти подтверждение выигрыша».

Редакция направила запрос в пресс-службу АНО «Больше, чем путешествие», но ответ пока не поступил.

Как предположил представитель одного из туроператоров – участников программы, если после размещения тендера не появится туркомпания, готовая организовать тур, то его отменят.

«Мы на закупку БЧП вышли совершенно случайно, если бы не взяли ее, очевидно, поездка бы не состоялась».