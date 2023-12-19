Кавказский арт-гид: топ мест для любителей нестареющей классики

Собрали музеи, где в новогодние праздники можно увидеть работы лучших живописцев и скульпторов, а также проникнуться атмосферой творчества знаменитого поэта и легендарного режиссера/

Гречишкин под мавританской крышей

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Галерея пейзажей имени художника Павла Гречишкина, одного из самых известных художников-пейзажистов Юга России, уроженца Ставрополья, расположена в белокаменном строении, выполненном в традициях восточного зодчества. Здание считается одним из украшений Ставрополя и охраняется государством как памятник истории и культуры. Строительство по проекту архитектора Григория Кускова началось в 1913 году. Здание задумывалось как мечеть, но по назначению не действовало. Музей открылся здесь в ноябре 1987 года, когда художник преподнес в дар горожу более чем полторы сотни своих картин. Со временем коллекция разрослась до 490 живописных и 50 графических работ. Гречишкин работал в разных уголках мира и запечатлел пейзажи не только Ставропольского края, Кавказских гор и берегов Волги и Байкала, но и Шри-Ланки, Индии, Италии и Японии, Мексики и Египта.

Полотна Гречишкина хранятся в музеях и частных коллекциях 40 стран мира, но легендарная «Домбайская фантазия» 1990 года представлена именно в Ставрополе. На полутораметровом холсте маслом написана река Аманауз на фоне заснеженных гор и елей. Знаменита картина еще и тем, что, как уверяют местные, если перед ней загадать желание, оно обязательно сбудется. Кстати, кроме работ художника в стенах музея можно можно насладиться и музыкой. Здесь иногда проходят концерты.

«Малая Третьяковка» Кисловодска

В центре Кисловодска есть место, где, открыв калитку и переступив порог, словно оказываешься в XIX веке. В «Белой вилле» жил живописец, портретист и член Товарищества Передвижников Николай Ярошенко с женой Марией. Сегодня же здесь мемориальный музей-усадьба художника с крупнейшим собранием его произведений — около ста подлинных живописных и графических работ. Здесь также можно увидеть полотна Ивана Крамского, Архипа Куинджи, Алексея Саврасова, Павла Брюллова, Апполинария Васнецова, Николая Дубовского, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Алексея Степанова и других.

В народе музей называют «Малой Третьяковской галереей». Кроме живописи здесь представлены предметы, принадлежавшие семье Ярошенко. Мольберт, стул, стол, за которым работал художник, раздвижной столик для рукоделия его супруги и рояль.

Последнее пристанище поэта и художника

Скромный флигель с камышовой крышей у подножия Машука уже почти двести лет хранит секреты Михаила Лермонтова. Именно здесь поэт жил последние недели перед роковой дуэлью, а из окошка спальни в ясную погоду любовался Эльбрусом. На деревянную террасу, говорят, Лермонтов выносил круглый столик и работал на свежем воздухе. Этот деревянный предмет — единственная сохранившаяся вещь из обстановки дома того времени. Остальной интерьер хотя и воссоздан, но все так же «помнит» поэта. Так, письменный стол и кресло стояли в квартире Лермонтова в Петербурге.

В музее хранится одна из лучших живописных работ Лермонтова — картина «Вид Крестовой горы». Особенно интересна она потому, что изображает подъем на Крестовую гору, описанный на первых страницах «Бэлы». Также в музее есть экспонат, который его сотрудники между собой прозвали «сюртуком Грушницкого». Это настоящий офицерский сюртук 1830 1840 годов — точь-в-точь такой же, как носил персонаж «Героя нашего времени».

Главная сокровищница Владикавказа

Художественный музей имени Махарбека Туганова занимает двухэтажный особняк, построенный в 1903 году в стиле модерн по проекту владикавказского архитектора Ивана Васильевича Рябикина. Здание — считается одним из красивейших во Владикавказе и является уникальным для города памятником архитектуры. Интерьеры почти без изменений сохранили планировку, росписи и лепнину. На втором этаже с одним из выставочных залов и вовсе соседствует дореволюционный фонтан.

В основе собрания музея — произведения, полученные в 1939—1940 годах из фондов Русского музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа. В последующие годы список экспонатов не раз пополнялся. Сегодня в музее представлено русское искусство ХVIII — начала ХХ века, работы осетинских художников, а также картины советского периода. Всего в фондах — больше пяти тысяч единиц хранения, в том числе: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Вахтангов и все-все-все

Двери Дома-музея Евгения Вахтангова распахнулись в мае 2023 года. На первом этаже здания находится арт-кафе, где проходят лекции, моноспектакли, поэтические и музыкальные номера. Основная же экспозиция сосредоточена на втором этаже. В доме-музее уверяют: здесь нет ни одного не осмысленного сантиметра. Выставочное пространство занимает шесть залов, в которых воссоздан быт семьи Вахтанговых. Так, можно заглянуть в рабочий кабинет Багратиона Вахтангова, табачного фабриканта и одного из самых влиятельных людей во Владикавказе последней четверти XIX века, или в комнату его сына Жени, увлеченного театром, музыкой, литературой и фотографией.

В Доме собраны два десятка артефактов, связанных с жизнью режиссера: материалы из музея московского Театра имени Евгения Вахтангова, мебель, украшения интерьера, архивные фотографии, документы. Среди экспонатов — папка с портретами друзей-гимназистов, театральными программками и написанными от руки билетами, а также мундштук Вахтангова, переданный его правнучкой. Другой артефакт появился благодаря местной жительнице: она принесла молочник, подаренный ее прабабушке матерью знаменитого режиссера. Не обошлось и без современных технологий. Гостям предлагают разгадать загадки принцессы Турандот с помощью мультимедийной проекции и интерактивных столов.

Крамской, Родченко, и Гаджи-Бахмуд в старом городе

Дагестанский музей изобразительных искусств находится в старой части Махачкалы, недалеко от набережной и любимого туристами Родопского бульвара, так что найти его не составит труда. По словам сотрудников музея, чаще всего посетители интересуются дагестанским искусством — богато украшенным оружием, керамикой, коврами. Но здесь есть и большая коллекция произведений русских художников XIX века: Шебуева, Крамского, Маковского, Сурикова, Левитана, Поленова, Коровина, Васнецова.

В отделе «Дагестан в творчестве русских художников» хранятся полотна Рубо и Айвазовского, литографии Гагарина, графика Врубеля, скульптура Лансере. Русский авангард представлен работами Родченко, Удальцова, Истомина, Захарова.

В постоянной экспозиции представлены и дагестанские классики: Аскар-Сарыджа, Путерброт, Салаватов, Ханмагомедов, Конопацкая, Августович, Джемал и многие другие.