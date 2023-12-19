В Союзе туриндустрии рассказали о доступных видах зимнего отдыха для россиян
Будь то горные лыжи или экскурсионные путешествия в Москву, Санкт-Петербург и другие города — мест осталось мало, но они есть. При этом лучше обращаться со всеми вопросами к турагентам и туроператорам, рассказал Общественной Службе Новостей вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Он обратил внимание на то, что в настоящее время география внутреннего туризма охватывает практически всю страну. Россиянам доступны путешествия и по Золотому кольцу, и по русским усадьбам, а также путешествия на Русский Север, уточнил Горин.
Специалист также отметил, что загрузка гостиниц по популярным направлениям, в том числе экскурсионным и горнолыжным видам путешествий, составляет 90-95%.
«Лучше всего обратиться к турагентам и туроператорам, которые порекомендуют новые направления или рассмотрят те отели, где места еще остались. В любом случае, будь то горные лыжи или экскурсионные путешествия в Москву, Санкт-Петербург и другие города, — мест, конечно, осталось мало, но они есть», — цитирует его издание.
Ранее в РСТ сообщили «Парламентской газете», что отели в Сочи на Новый год бронируют активнее, чем в 2022 году, а в Белоруссии россияне уже раскупили половину мест в гостиницах и санаториях.