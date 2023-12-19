Власти Крыма рассказали о впечатляющих итогах туристического сезона

По словам министра курортов и туризма Вадима Волченко, за 2023 год Крым посетило более пяти миллионов туристов. Это 21% меньше по сравнению с предыдущим годом. Однако, по его словам, ситуация могла быть еще более сложной: летом отмечалось снижение потока туристов на четверть.

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Волченко отметил, что значительная часть посетителей выразила желание вернуться в регион: почти половина планирует вернуться в следующем году, а еще 40% выразили готовность посетить Крым в ближайшие годы.

Летом на полуострове функционировало около тысячи классифицированных объектов размещения, а зимой их число сокращалось до 300. Топовые отели имели до 80% заполненности. Особенно высокие показатели демонстрировали гостиницы, которые активно применяли маркетинговые стратегии, поддерживали контакт с постоянными клиентами, предлагали гибкую ценовую политику и обладали круглогодичной инфраструктурой, включая подогреваемые бассейны, SPA-комплексы и услуги для семейного отдыха.

Бронирование на летний сезон оказалось более активным по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что после открытия аэропорта в Краснодаре россияне смогут быстрее и удобнее добираться до Крыма, что способствует росту туристической активности.

Также отмечается улучшение туристической инфраструктуры: открыто первые 100 километров экскурсионно-экологического пешеходного маршрута «Большая Крымская тропа». Появились новые гастрономические объекты в рамках проекта «Винные дороги Крыма», включая винодельни, устричные и улиточные фермы, а также сыроварни, что дополняет туристическое разнообразие региона.