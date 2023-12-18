В Госдуме собираются развивать новый вид путешествий по Крыму

Участники Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры подвели итоги работы отрасли, отдельно обсудили вопрос ликвидации последствий стихии в Краснодарском крае и Крыму. Эксперты рассказали, как в следующем году будет развиваться туризм в этих регионах с учетом постоянно возрастающего турпотока.

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Заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач рассказала, что такой уровень шторма не наблюдался в Крыму уже более 150 лет. В первую очередь пострадали Бухта Ласпи, Севастополь, Евпатория, Саки. Так, набережную Евпатории практически смыло - разрушена вся береговая линия с гостиничными комплексами.

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По оценкам властей Крыма урон от стихийного бедствия составил около 40 миллиардов рублей. Ущерб был нанесен в основном малому и среднему туристическому бизнесу. Представители отрасли могут рассчитывать на частичное возмещение урона, для этого необходимо собрать нужный пакет документов.

Данная ситуация показала, что назрел вопрос о создании целой программы реконструкции новых берегов крепления.

"Постройка разрушенных строений датируется 60-70-и годами прошлого века. Таким образом, все морально устаревшие конструкции снесло море и наступил момент возведения новых набережных, береговых укреплений, которые смогут выдержать шторм. Строительства также требует причальный фронт - некоторые конструкции на подходе к морю полностью разрушены", - комментирует Татьяна Лобач.

Она отмечает, что самостоятельно регион с такой задачей не справится, поэтому необходимо разработать большую комплексную программу. Особенно она станет актуальной для развития яхтинга, поскольку предполагает перегон яхт в течение суток, строительство небольших морей и берегоукрепительной полосы. Это требует больших вложений в инфраструктуру, поэтому будет правильно помочь малому и среднему бизнесу. Принятие таких мер сейчас обсуждается в правительстве.

При этом подходить к решению туристических вопросов нужно дифференцированно, поскольку в разных частях Крыма ситуация отличается. "Ялта, например, никак не почувствовала уменьшение туристического потока. Чего не скажешь о Севастополе - там находится база Черноморского флота, в связи с чем пошло существенное снижение туристического потока", - делится эксперт.

Для туристов Крыма также характерно желание селиться не в больших отелях, а в небольших гостевых домах, экологичных глэмпингах или модульных отелях - поближе к природе, подальше от суеты города. Это также нужно учитывать - уже сейчас есть возможность задуматься, пересмотреть подходы и начинать развивать в Крыму новый вид туризма. При этом санаторно-курортная направленность остается актуальной - летом 2023 года люди приезжали, отдыхали и оздоравливались, этому способствовала гибкая система скидок.

Проблема возрастающего турпотока в Крым на фоне закрытых аэропортов также решается. Сейчас по направлению передвигается 22 подвижных состава "Гранд Сервис Экспресс", при этом перевозчик при необходимости увеличивает количество вагонов, есть скидки. Также вводятся новые маршруты, например недавно начал курсировать новый поезд по пути "Адлер-Керчь". Так что, можно долететь до Сочи, пересесть на этот поезд и двигаться дальше по Крыму.

Есть некоторые проблемы, связанные с лимитированной пропускной способностью Крымского моста. В то же время, ситуация с мая, когда наблюдался сильный затор, значительно улучшилась. Сейчас увеличилось количество ячеек для прохождения, и путь по мосту поездом или машиной занимает 10 минут, отмечает Татьяна Лобач. Она считает, что также нужно стимулировать передвижение туристов и по платным автодорогам. Для этого нужно создать максимально комфортные условия для путешествий с отремонтированными скоростными дорогами, на которых развиваются придорожные сервисы, парковки и кемпинги с живописными пейзажами.