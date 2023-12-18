Бурятия, Чукотка и Курганская область возглавили рейтинг "пьющих" регионов РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Самыми "пьющими" регионами России по версии "Национального рейтинга трезвости субъектов РФ - 2023" стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай. Об этом говорится в материалах исследования общественного движения "Трезвая Россия", которые предоставил ТАСС руководитель движения, депутат думской фракции "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев.

В прошлом году антирейтинг возглавляли Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область.

Согласно исследованию, в тройку самых "трезвых" регионов РФ в 2023 году вошли Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. На четвертом и пятомм местах расположились Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В 2022 году первые пять строчек рейтинга занимали эти же регионы. Москва в этом рейтинге заняла 13-е место, поднявшись с 18-го места годом ранее, а Санкт-Петербург опустился с 13-го места на 18-е.

Уточняется, что оценка Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не осуществлялась в силу отсутствия статистических данных.

Федеральный проект "Трезвая Россия" на протяжении десяти лет ежегодно проводит экспертно-аналитическое исследование последствий потребления алкогольной продукции в каждом субъекте РФ. По результатам исследований ежегодно с 2015 года подготавливается независимый доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ".