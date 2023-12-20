Вдвое уменьшилось количество потенциально проблемных домов

Перечень потенциально проблемных домов сократился в этом году вдвое. Такие данные сообщает Фонд развития территорий.

С начала года из списка потенциально проблемных объектов долевого строительства исключили 299 домов.

Наибольшее число строек - 34 - ушло из перечня в Краснодарском крае. 28 домов были вычеркнуты из списка в Московской области, 13 - в Самарской области, по 12 - в Ленинградской и Владимирской областях, 9 - в Адыгее, 8 - в Иркутской области, по 7 - в Крыму и Новосибирской области, по 6 - в Пермском крае, Северной Осетии, Кемеровской, Тверской и Тюменской областях.

Число потенциально проблемных строек в России стабильно сокращается и сейчас составляет не более 2,4% от всего объема долевого строительства в стране, подчеркивают в фонде.

Ранее сообщалось, что на 514 домов сократился с начала года и Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). К декабрю в перечне осталось 719 домов.

Лидерами по количеству исключенных объектов стали Московская область (216 долгостроев), Краснодарский край (42 дома), Ленинградская область (33 дома), Новосибирская область (21 здание), Башкортостан (19 домов).

В то же время в ЕРПО были включены 27 домов.