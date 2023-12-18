В Госдуме предложили создать аналог «Пушкинской карты» в туризме

Глава комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев выступил с инициативой разработать аналог «Пушкинской карты» в туристической сфере. Соответствующее заявление он сделал в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в понедельник, 18 декабря.

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— Я бы поставил вопрос шире: нужен аналог «Пушкинской карты» в туризме. Назвать ее, не знаю, карта Афанасия Никитина, — сообщил Сангаджи Тарбаев.

По словам главы комитета Госдумы, пока у него нет точного представления о том, как будет реализовано данное предложение и на какую категорию россиян оно будет распространяться, передает РИА Новости.

Летом стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон, освобождающий туроператоров от НДС при продаже путевок по России. Тогда сообщалось, что документ изменит Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Авторами правок выступили председатель Государственной думы Вячеслав Володин и лидеры фракций.