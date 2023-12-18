К концу года выездной туризм приблизится к 90% объема допандемийного периода

«Что касается объемов, пока мы не дотягиваем до уровня, который наблюдался до пандемии, но мы к этому близки. По различным оценкам, на конец года выйдем по сравнению с допандемийным периодом на 86–89%. Это серьезный объем с учетом того, что происходит с рублем, инфляцией и пр.», – сказал А. Осауленко.