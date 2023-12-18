К концу года выездной туризм приблизится к 90% объема допандемийного периода
«Что касается объемов, пока мы не дотягиваем до уровня, который наблюдался до пандемии, но мы к этому близки. По различным оценкам, на конец года выйдем по сравнению с допандемийным периодом на 86–89%. Это серьезный объем с учетом того, что происходит с рублем, инфляцией и пр.», – сказал А. Осауленко.
Сегодня по популярности лидируют такие страны, как Таиланд, ОАЭ, Куба, восстанавливаются турсвязи с Вьетнамом.
«Открыли заново страны СНГ. Да, там нет морей, но вместе с тем санаторно-курортная инфраструктура, познавательный туризм – это все есть», – отметил А. Осауленко.
По его словам, оживляется и въездной туризм, хотя и не такими темпами, как хотелось бы российской сфере гостеприимства. Тем не менее следующий год обещает внушительный прирост иностранных туристов. Только из Китая могут приехать в Россию более 2 млн путешественников, проинформировал директор объединения туроператоров.