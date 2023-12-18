Турпоток в Крым сократился на 21 %

Туристов в Крыму в 2023 году было на 21 % меньше, чем годом ранее, сообщил глава профильного министерства региона Вадим Волченко.

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«На 1 ноября Крым посетили 4,7 млн туристов. Мы видим, что по итогу года 5 млн будет точно», – назвал актуальные цифры Волченко на выставке-форуме «Россия».

Глава крымского министерства курортов и туризма подчеркнул, что большая часть туристов приехали из Центральной России, включая Москву, на своем транспорте.

Год назад Волченко оценивал турпоток по итогам 2022-го года на 6,3 млн рублей, таким образом, снижение в текущем календарном периоде превысило 20 %. Максимальные цифры за всю историю развития крымских курортов власти получили в 2021 году, было 9,5 млн человек.

Что касается планов на будущий год, то по крайней мере на новогодние праздники в министерстве ожидают среднюю загрузку отелей в 45 %, а у лидеров отрасли – 80-90 %.