Василий Десятков: Десятки аэропортов модернизируют в России в ближайшие годы

До конца этого года завершится модернизация восьми аэропортов, а в следующем году еще 12, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Василий Десятков. Сразу несколько аэропортов модернизируют на Северном Кавказе, чтобы они могли принять поток пассажиров, пока закрыты многие аэропорты на юге страны.

Будет ли увеличиваться пропускная способность аэропортов на Северном Кавказе?

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Василий Десятков: Минтрансом России, конечно, большое внимание уделяется развитию аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Новый аэропорт планируется в Карачаево-Черкесской Республике. Сейчас там совместно с инвесторами разрабатывают технико-экономическое обоснование строительства первого аэропорта в регионе, мы оказываем все необходимое содействие.

Уже полным ходом идут работы по масштабному обновлению инфраструктуры и терминала в аэропорту Грозного. Строятся новая взлетная полоса, рулежные дорожки, перроны, устраивается светосигнальное и метеорологическое оборудование, дренажная сеть. В итоге аэропорт сможет принимать самолеты любых типов, не будет ограничений по количеству рейсов. Отдельно нужно отметить терминал, который будет иметь форму полумесяца и точно станет еще одной визитной карточкой республики. В терминале будет все для комфорта пассажира: пространства для отдыха, кафе и рестораны, сувенирные магазины, зал для официальных лиц и делегаций. Уверен, пассажиры оценят новый уровень комфорта. Работы по инфраструктуре планируем завершить в следующем году, терминал позднее - в 2025 году.

Сейчас основная нагрузка ложится на аэропорт Сочи. Его планируется модернизировать?

Василий Десятков: Аэропорт Сочи основательно модернизировали во время подготовки к Олимпиаде. С 2015 года пассажиропоток гавани увеличился в 5 раз - с 2,5 млн до 13 млн в 2022 году, в этом же планируем перешагнуть рубеж в 14 млн пассажиров. Сейчас подготовлено техническое задание на реконструкцию двух взлетно-посадочных полос, предусмотрено финансирование, чтобы мы могли начать реконструкцию и расширение Сочи уже в 2024 году.

Как планируется расширять аэропорт?

Василий Десятков: В планах у оператора аэропорта модернизация самого терминала, что безусловно повысит комфорт пассажиров - гостей курорта. Мы в свою очередь, помимо реконструкции взлетных полос, расширим перрон, стоянки и обновим рулежные дорожки. Таким образом будет реализован комплексный подход к развитию главной воздушной гавани нашей курортной зоны.

Поток в аэропорт Махачкалы растет: в прошлом году было 2,5 млн пассажиров, в этом году будет еще больше

Турпоток заметно растет и в Дагестан. Аэропорт Махачкалы будет модернизирован?

Василий Десятков: В этом году уже началась модернизация аэропорта Махачкалы - самого южного аэропорта, который демонстрирует стабильный рост. В прошлом году услугами аэропорта воспользовалось 2,5 млн пассажиров, в этом году, прогнозируем, показатель будет еще выше.

Модернизация аэропортов существенно улучшит систему авиаперевозок. Фото: РИА Новости

Учитывая стремительный рост популярности туристических поездок на Кавказ на собственном транспорте, развивается и дорожная сеть. Если продолжить рассматривать Республику Дагестан - уже заключен контракт на строительство автомобильного обхода Хасавюрта, согласованы основные проектные решения по строительству обходов Дербента и Махачкалы с выходом на Азербайджан, коридор "Север-Юг". Все эти работы надо рассматривать во взаимной увязке. Как только там будут реализованы дорожные проекты, то есть не будет "узкого горлышка", аэропорт Махачкалы окажется востребован еще больше.

В период 2025-2030 годов работа в этих регионах продолжится, планируем модернизировать аэропорты Ставрополя, Анапы, Астрахани, Краснодара, Сочи. Сейчас активно ведем работы по модернизации инфраструктуры аэропорта Геленджик, завершить объект планируем в 2024 году.

Каковы планы модернизации аэропортовой инфраструктуры в других регионах?

Василий Десятков: По итогам проведенных в 2022 году работ по реконструкции инфраструктуры аэропортов регионов введены в эксплуатацию восемь объектов, из которых семь - досрочно. Для сравнения, такое же количество объектов было введено за период 2019-2021 годов. Мы планомерно наращиваем темпы строительства.

Сейчас по этому нацпроекту нами реализуются 36 объектов, из которых 14 планируем полностью завершить в 2023 году.

В этом году уже введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса в аэропорту Певека - самого северного города нашей страны. Теперь аэропорт сможет принимать воздушные суда Ту-154, Ту-204, Ан-74, Sukhoi Superjet 100, Boeing 737 и 757, Airbus 320, а также вертолеты всех типов. Ожидаем, что вдвое увеличится пропускная способность аэропорта и эффективнее станет логистика.

Помимо Певека, получено разрешение на ввод в эксплуатацию полос в Томске, Якутске и Черском, обновлена инфраструктура в аэропорту Вилюйск в Республике Саха, полностью завершены работы по модернизации в Оренбурге.

В темпах модернизации настоящий прорыв - за столь малый промежуток времени завершить работы на полосах такой протяженности

Фактически за год выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Архангельска и Магнитогорска, они уже введены в эксплуатацию, до конца года также реконструируем полосу в Благовещенске. Сами объекты достаточно большие - от 2,5 до 3,2 км бетонного покрытия. Кстати, это прорыв - за столь малый промежуток времени завершить работы по реконструкции бетонного покрытия на полосах с такой протяженностью. Работы по модернизации инфраструктуры этих аэропортов будут завершены в 2024 году.

До конца года планируем завершить еще 8 объектов, а в следующем - 12. Это Грозный, Геленджик, а также такие аэропорты как Магадан, Охотск, Мирный, Полярный, и многие другие. Работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

Как удается сейчас так быстро реконструировать, строить? Раньше работы длились годами.

Василий Десятков: В январе 2020 года было принято решение о создании единого заказчика для выполнения работ по модернизации, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Были разные мнения, но с 2022 года функции заказчика по объектам авиации и портовой инфраструктуры в Минтрансе были переданы ФКУ "Ространсмодернизация". В результате темпы проведения работ существенно выросли.

Например, в прошлом году мы 1 июня закрыли на реконструкцию полосу в аэропорту Оренбурга и 1 сентября уже открыли воздушное сообщение. Никто в это не верил. Впервые провели работы за такой срок. В этом году продолжаем работать опережающими темпами и введем в два раза больше объектов, чем в прошлом.

Так за счет чего такое ускорение?

Василий Десятков: Во-первых, единая организационная структура - заказчик, технический заказчик, финансы, строительный контроль - все в одних руках. Ведется плановая работа.

Во-вторых, в отличие от предыдущих заказчиков, мы полностью сконцентрированы на строительстве. Нет необходимости думать о содержании и эксплуатации - спроектировали, построили, передали - и перешли к следующему объекту. Такой подход позволяет погрузиться в процесс полностью и привлечь таких же увлеченных профессионалов.

И в-третьих - строительство и развитие тех же аэропортов становится все более привлекательным. За возможность проведения работ борются крупные строительные организации, имеющие не только штат профессионалов, но и большие возможности в материальном и техническом обеспечении процесса. Если раньше на объект привозился 1 бетоноукладчик, взятый в аренду, что существенно увеличивало срок работ, то сейчас многие самостоятельно ставят по 3 единицы - и делают быстро и качественно.

Крупные компании заинтересованы сделать быстро и качественно - на кону не только деньги, но и репутация, поэтому все стараются.

Материалы дорожают. Как решается вопрос со сметой?

Василий Десятков: Эта проблема возникла в конце 2021 года. Правительство приняло постановление № 1315 о компенсации в связи с удорожанием материалов. До 30% удорожание по материалам компенсируется. Генподрядчик заходит в Главгосэкспертизу, получает заключение, распоряжение правительства, и доводят дополнительные финансы. К примеру, Ространсмодернизации в прошлом году около