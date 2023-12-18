Василий Десятков: Десятки аэропортов модернизируют в России в ближайшие годы

До конца этого года завершится модернизация восьми аэропортов, а в следующем году еще 12, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Василий Десятков. Сразу несколько аэропортов модернизируют на Северном Кавказе, чтобы они могли принять поток пассажиров, пока закрыты многие аэропорты на юге страны.

Василий Десятков: Десятки аэропортов модернизируют в России в ближайшие годы
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Будет ли увеличиваться пропускная способность аэропортов на Северном Кавказе?

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Василий Десятков: Минтрансом России, конечно, большое внимание уделяется развитию аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Новый аэропорт планируется в Карачаево-Черкесской Республике. Сейчас там совместно с инвесторами разрабатывают технико-экономическое обоснование строительства первого аэропорта в регионе, мы оказываем все необходимое содействие.

Уже полным ходом идут работы по масштабному обновлению инфраструктуры и терминала в аэропорту Грозного. Строятся новая взлетная полоса, рулежные дорожки, перроны, устраивается светосигнальное и метеорологическое оборудование, дренажная сеть. В итоге аэропорт сможет принимать самолеты любых типов, не будет ограничений по количеству рейсов. Отдельно нужно отметить терминал, который будет иметь форму полумесяца и точно станет еще одной визитной карточкой республики. В терминале будет все для комфорта пассажира: пространства для отдыха, кафе и рестораны, сувенирные магазины, зал для официальных лиц и делегаций. Уверен, пассажиры оценят новый уровень комфорта. Работы по инфраструктуре планируем завершить в следующем году, терминал позднее - в 2025 году.

Сейчас основная нагрузка ложится на аэропорт Сочи. Его планируется модернизировать?

Василий Десятков: Аэропорт Сочи основательно модернизировали во время подготовки к Олимпиаде. С 2015 года пассажиропоток гавани увеличился в 5 раз - с 2,5 млн до 13 млн в 2022 году, в этом же планируем перешагнуть рубеж в 14 млн пассажиров. Сейчас подготовлено техническое задание на реконструкцию двух взлетно-посадочных полос, предусмотрено финансирование, чтобы мы могли начать реконструкцию и расширение Сочи уже в 2024 году.

Как планируется расширять аэропорт?

Василий Десятков: В планах у оператора аэропорта модернизация самого терминала, что безусловно повысит комфорт пассажиров - гостей курорта. Мы в свою очередь, помимо реконструкции взлетных полос, расширим перрон, стоянки и обновим рулежные дорожки. Таким образом будет реализован комплексный подход к развитию главной воздушной гавани нашей курортной зоны.

Поток в аэропорт Махачкалы растет: в прошлом году было 2,5 млн пассажиров, в этом году будет еще больше

Турпоток заметно растет и в Дагестан. Аэропорт Махачкалы будет модернизирован?

Василий Десятков: В этом году уже началась модернизация аэропорта Махачкалы - самого южного аэропорта, который демонстрирует стабильный рост. В прошлом году услугами аэропорта воспользовалось 2,5 млн пассажиров, в этом году, прогнозируем, показатель будет еще выше.

Модернизация аэропортов существенно улучшит систему авиаперевозок. Фото: РИА Новости

Учитывая стремительный рост популярности туристических поездок на Кавказ на собственном транспорте, развивается и дорожная сеть. Если продолжить рассматривать Республику Дагестан - уже заключен контракт на строительство автомобильного обхода Хасавюрта, согласованы основные проектные решения по строительству обходов Дербента и Махачкалы с выходом на Азербайджан, коридор "Север-Юг". Все эти работы надо рассматривать во взаимной увязке. Как только там будут реализованы дорожные проекты, то есть не будет "узкого горлышка", аэропорт Махачкалы окажется востребован еще больше.

В период 2025-2030 годов работа в этих регионах продолжится, планируем модернизировать аэропорты Ставрополя, Анапы, Астрахани, Краснодара, Сочи. Сейчас активно ведем работы по модернизации инфраструктуры аэропорта Геленджик, завершить объект планируем в 2024 году.

Каковы планы модернизации аэропортовой инфраструктуры в других регионах?

Василий Десятков: По итогам проведенных в 2022 году работ по реконструкции инфраструктуры аэропортов регионов введены в эксплуатацию восемь объектов, из которых семь - досрочно. Для сравнения, такое же количество объектов было введено за период 2019-2021 годов. Мы планомерно наращиваем темпы строительства.

Сейчас по этому нацпроекту нами реализуются 36 объектов, из которых 14 планируем полностью завершить в 2023 году.

В этом году уже введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса в аэропорту Певека - самого северного города нашей страны. Теперь аэропорт сможет принимать воздушные суда Ту-154, Ту-204, Ан-74, Sukhoi Superjet 100, Boeing 737 и 757, Airbus 320, а также вертолеты всех типов. Ожидаем, что вдвое увеличится пропускная способность аэропорта и эффективнее станет логистика.

Помимо Певека, получено разрешение на ввод в эксплуатацию полос в Томске, Якутске и Черском, обновлена инфраструктура в аэропорту Вилюйск в Республике Саха, полностью завершены работы по модернизации в Оренбурге.

В темпах модернизации настоящий прорыв - за столь малый промежуток времени завершить работы на полосах такой протяженности

Фактически за год выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Архангельска и Магнитогорска, они уже введены в эксплуатацию, до конца года также реконструируем полосу в Благовещенске. Сами объекты достаточно большие - от 2,5 до 3,2 км бетонного покрытия. Кстати, это прорыв - за столь малый промежуток времени завершить работы по реконструкции бетонного покрытия на полосах с такой протяженностью. Работы по модернизации инфраструктуры этих аэропортов будут завершены в 2024 году.

До конца года планируем завершить еще 8 объектов, а в следующем - 12. Это Грозный, Геленджик, а также такие аэропорты как Магадан, Охотск, Мирный, Полярный, и многие другие. Работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

Как удается сейчас так быстро реконструировать, строить? Раньше работы длились годами.

Василий Десятков: В январе 2020 года было принято решение о создании единого заказчика для выполнения работ по модернизации, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Были разные мнения, но с 2022 года функции заказчика по объектам авиации и портовой инфраструктуры в Минтрансе были переданы ФКУ "Ространсмодернизация". В результате темпы проведения работ существенно выросли.

Например, в прошлом году мы 1 июня закрыли на реконструкцию полосу в аэропорту Оренбурга и 1 сентября уже открыли воздушное сообщение. Никто в это не верил. Впервые провели работы за такой срок. В этом году продолжаем работать опережающими темпами и введем в два раза больше объектов, чем в прошлом.

Так за счет чего такое ускорение?

Василий Десятков: Во-первых, единая организационная структура - заказчик, технический заказчик, финансы, строительный контроль - все в одних руках. Ведется плановая работа.

Во-вторых, в отличие от предыдущих заказчиков, мы полностью сконцентрированы на строительстве. Нет необходимости думать о содержании и эксплуатации - спроектировали, построили, передали - и перешли к следующему объекту. Такой подход позволяет погрузиться в процесс полностью и привлечь таких же увлеченных профессионалов.

И в-третьих - строительство и развитие тех же аэропортов становится все более привлекательным. За возможность проведения работ борются крупные строительные организации, имеющие не только штат профессионалов, но и большие возможности в материальном и техническом обеспечении процесса. Если раньше на объект привозился 1 бетоноукладчик, взятый в аренду, что существенно увеличивало срок работ, то сейчас многие самостоятельно ставят по 3 единицы - и делают быстро и качественно.

Крупные компании заинтересованы сделать быстро и качественно - на кону не только деньги, но и репутация, поэтому все стараются.

Материалы дорожают. Как решается вопрос со сметой?

Василий Десятков: Эта проблема возникла в конце 2021 года. Правительство приняло постановление № 1315 о компенсации в связи с удорожанием материалов. До 30% удорожание по материалам компенсируется. Генподрядчик заходит в Главгосэкспертизу, получает заключение, распоряжение правительства, и доводят дополнительные финансы. К примеру, Ространсмодернизации в прошлом году около

14 млрд рублей выделили дополнительно на удорожание материалов, в этом году довели еще 4 млрд рублей. Обращу внимание - данный механизм работает только в случае подтверждения изменения цен всеми ведомствами.

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