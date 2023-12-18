Блогер рассказала о самых красивых местах на Земле

Гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы входят в список самых красивых мест в мире, которые должен увидеть каждый, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. Об этом сообщает News.ru. "На острове Ваадху (входит в состав Мальдивских островов. – Прим. ред.) можно наблюдать уникальное явление – святящийся планктон. Это зрелище поистине завораживающее, кроме того, в мире осталось не так много доступных мест для туристов, где можно посмотреть на подобное", – отметила она. Эксперт также рассказала о "Небесных вратах" на горе Тяньмэнь – уникальный природный объект в виде арки. Ансталь обратила внимание, что путешественники называют это место настоящим чудом природы. Своей красотой отличается и водопад Анхель в Венесуэле, который считается самым высоким в мире, добавила блогер. Ранее Ансталь отметила, что самым популярным туристическим направлением в зимний период является Куба. Также, по ее словам, в холодное время путешественники отдают предпочтение Таиланду, Мальдивам, Индии и Шри-Ланке. Эксперт рекомендовала в зимнее время отправиться на пляжный отдых. Кроме указанных направлений, туристы могут обратить внимание на Венесуэлу и Индонезию, добавила она.