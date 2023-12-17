На Севере проходят состязания по приготовлению строганины

Фестивали по приготовлению строганины, - самого вкусного блюда коренных народов и самого экзотического для приезжих проходят сейчас в северных регионах нашей страны, - от Якутии до Ямала. Одно из таких зрелищных состязаний как раз продолжается в эти дни в поселке Яр-Сале, на Ямале. Тающие во рту тонкие стружки мороженой северной рыбы или оленины, которые макают в смесь соли и перца, а на Ямале обязательно еще и в свежую кровь оленя, - вот что такое строганина.

И казалось бы, чего проще приготовить это древнее блюдо, берешь рыбу и строгаешь, но на самом деле правильная строганина - это настоящее искусство, ну и труд, конечно.

Видео дня

"Никакая магазинная рыбы для этого не подойдет - только выловленная прямо из проруби. Заморожена она должна быть всего один раз. Цвет у нее слегка розоватый, а запах - свежего морозного воздуха. Никакого северянина не обманешь, он сразу отличит перемороженную и заветренную желтоватую рыбу от настоящей, свежевыловленной подледной, - раскрывает секреты один из участников конкурса Вадим Хороля.

Строгать нужно так, чтобы рыба или мясо сворачивались тонкими-тонкими стружками в красивые завитки. И это тоже ой как непросто.

"Вы не представляете, сколько я ножей перепортила, когда с детства училась строгать, - рассказала "РГ" жена оленевода и многодетная мама Римма Тоболько, - Зато сейчас, - раз два и готово: быстро накрыла в чуме стол, настрогала и накормила всю семью. Я своим детям строганину начинаю давать уже с восьми месяцев".

Это "чумовое" блюдо на Севере едят и на завтрак, и на ужин, не обходится без него ни одно праздничное застолье. К слову, строганину давно уже любят не только на "северах", - на конкурс в Яр-Сале заявились участники и из других регионов: Москвы, например. Ну еще бы, кто откажется от северных вкуснейших муксуна, осетра, щекура, нельмы, из которых в арктических регионах готовят строганину. Ведь это очень редкая по питательным свойствам еда. Победителем становится тот, кто технично настрогал оленину или рыбу тонкими, изящными стружками в красивую горку. И подал ее как можно красивее. Например, на ледяной "глыбе", чтобы сразу не размораживалась, или разложил, на еловых ветках.

Главный полярный деликатес в завершение состязаний обязательно пробуют и зрители, которые приходят поболеть за участников. Ну и конечно, подносы со строганиной становятся пустыми прямо на глазах. Победители состязаний внакладе, конечно, не остаются, - им полагается приз за строгание рыбы или оленины в сто тысяч рублей.

Комментарий

Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук:

- Свежие рыба и мясо, причем, в больших количествах - это важнейшее средство для укрепления здоровья северных народов. Зимой лучшее лакомство - строганина. Однако ненцы, как правило, не едят сырыми сырка, язя, щуку, налима.

А вот любимые виды, которые с большим удовольствием потребляют в сыром виде, - щекур, семга, осетр, стерлядь, муксун, нельма.