Места, которых нет в путеводителях — 5 таинственных локаций в России

Эти места незаслуженно забыты, но определённо стоят того, чтобы их увидеть.

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Есть в России места, способные поразить даже искушённых путешественников. Вот только знают о них немногие — всё потому, что большинство путеводителей и тревел-блогов уделяют таким локациям слишком мало внимания, а то и вовсе игнорируют. Несколько незаслуженно «забытых», но очень интересных мест раскрываю ниже.

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Васюганские болота, Западная Сибирь

В междуречье Оби и Иртыша, на огромной территории, сопоставимой по площади с какой-нибудь европейской страной, веками заболачивалась низменная Васюганская равнина. Так в России появилась своя Амазония – Васюганские болота. Непроходимые топи и трясина, дикие таёжные леса, заброшенные деревни торфодобытчиков – всё это одновременно опасно и очень притягательно.

Передвигаться по болотам можно только на внедорожниках и обязательно в сопровождении местного гида. Либо отправиться на вертолётную экскурсию, которая позволит оценить масштаб Васюганских болот в полной мере – и отчётливо разглядеть их связь с вымышленными Гиблыми топями из произведений Толкина.

Алмазная шахта «Мир», Якутия

Чтобы составить первое и самое ёмкое впечатление о якутском карьере «Мир», достаточно беглого взгляда на спутниковую карту: по размерам он значительно превосходит соседний город Мирный. Крупное алмазное месторождение было обнаружено почти случайно: в 1955 году группа геологов обратила внимание на лисью нору, где «вспыхнул» красный пироп – верный спутник алмаза.

Со временем шахта разрослась до 1,4 км в диаметре и ушла вниз на глубину 735 метров, став почти неисчерпаемым «алмазным фондом» СССР. Когда в 2001 году добыча алмазов всё же была прекращена, на карте Якутии осталась гигантская дыра, притягивающая авантюристов и романтиков.

Попасть сюда непросто, но это того стоит: едва ли в мире найдётся хотя бы один рукотворный объект, сопоставимый не только по масштабу, но и по влиянию на экономику целой страны.

Розовое озеро Сасык-Сиваш, Крым

Сасык-Сиваш – тот редкий случай, когда по дороге к морю стоит ненадолго перестроить маршрут и заглянуть на озеро. Впрочем, на типичное озеро Сасык похож лишь отдалённо: вода его окрашена в спокойный розовый цвет и нежные пастельные оттенки молока, а на берегах не встретишь буйной растительности – лишь редкие высохшие степные травы.

Помимо необычного цвета, озеро славится целебными свойствами грязей, рапы и соли, которую когда-то поставляли к императорскому столу. А ещё – колонией птиц, которые успели стать частью местного пейзажа и с удовольствием разрешают себя фотографировать.

Саяно-Шушенская ГЭС, граница Красноярского края и Хакасии

Расположенная на границе Хакасии и Красноярского края Саяно-Шушенская ГЭС – один из самых впечатляющих промышленных объектов не только в России, но и во всём мире. Её плотины каждую секунду пропускают от 300 до 3800 кубометров воды, из-за чего водосброс на Енисее выглядит фантастически.

Пару лет назад ГЭС стала пионером индустриального туризма, и на гребень плотины начали водить экскурсии. Так что стоит поспешить и добраться до станции раньше, чем она станет российским аналогом завода Шпиттелау в Вене и соберёт тысячи голодных до индустриального восторга туристов.

Онежские петроглифы, Карелия

Петроглифы, эти высеченные на камне таинственные изображения, разбросаны в самых красивых местах Карелии, но массово сосредоточены на восточных берегах Онежского озера. Если верить капитанам, здесь нередко отказывают навигационные приборы, и для визита в эту галерею под открытым небом приходится ориентироваться на свет маяка.