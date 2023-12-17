Очереди на горнолыжных курортах Сочи уменьшат при помощи приложения

В Сочи разработали бесплатное мобильное приложение для курорта «Роза Хутор», которое поможет сократить время ожидания на канатных дорогах, уменьшив очереди. Об этом рассказал генеральный директор курорта Александр Белокобыльский, передает «Интерфакс».

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Белокобыльский пояснил, что в пиковые периоды очереди скапливаются у основных канатных дорог. Для борьбы с ними были созданы специальные коридоры для зон ожидания и привлечены волонтеры, которые информировали гостей о том, какими подъемниками лучше пользоваться.

По его словам, в приложении под названием «Роза Хутор.Пробки», используется искусственный интеллект — технологии анализируют ситуацию и составляют прогнозы по времени ожидания на разных подъемниках, используя данные многолетнего опыта работы курорта и накопленных статистических данных. Информация обновляется каждые 10-15 минут.

В мобильном приложении также можно будет бесплатно забронировать конкретное время для спуска и подъема на основной канатной дороге «Олимпия» и подойти к назначенному часу без ожидания.