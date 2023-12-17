В Югре впервые ожидают около 1 млн туристов в 2023 году

Ханты-Мансийский автономный округ впервые ожидает рост турпотока в 2023 году до рекордного показателя. Для этого в регионе развивают новые направления и туры, сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

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"По итогам 2023 года планируем, что Югру посетят около 1 млн человек. Впервые ожидаем за год такое количество туристов. По динамике роста турпотока за девять месяцев текущего года автономный округ показывает второй результат в Уральском федеральном округе - 125%, что превышает показатели в целом по стране на 8,5%. Для этого туроператоры развивают новые интересные направления для привлечения в регион граждан. Среди них - посещение промышленных и этнографических объектов, спортивные, событийные мероприятия", - сказал Кирилл Зайцев.

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По его словам, среди популярных направлений в Югре - маршруты в Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут. Так, в Когалыме находится один из крупнейших океанариумов России, а в столице региона проходит множество интересных мероприятий и спортивных состязаний, располагаются музеи, в которых можно посмотреть, в частности, на скелет мамонта и потрогать нефть своими руками, совершить прогулки на корабле до слияния рек Оби и Иртыша.

"Югра - это еще и активный отдых. Здесь можно заниматься треккингом, сплавами, рыболовным туризмом: можно попробовать поймать рыбу традиционным способом, как это делают обские угры. Популярно у гостей посещение этнографических стойбищ и национальных деревень, знакомство с культурой коренных народов в музеях региона", - отметил Кирилл Зайцев.

Он добавил, что в Югре также развивается катание на снегоходах и снегоболотоходе, снегоходные экскурсии к слиянию Оби и Иртыша, лодочные прогулки по реке Эсс, продолжатся реализация социальных сертификатов для школьников. Также развивается инфраструктура: ремонтируются и строятся гостиницы, создаются глэмпинги.