Турпоездки могут подорожать в 2024 году

С 1 января туроператоры, отправляющие россиян за рубеж, вновь будут платить взносы в фонд персональной ответственности и в резервный фонд объединения туроператоров. Эксперты уверены: отмена льгот сдержит развитие компаний, что отразится на скидках для туристов. А путешествия по России, по прогнозам, подорожают на 10—15 процентов. При этом сэкономить на отдыхе можно, если заранее забронировать тур и выбрать правильный регион для путешествий.

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Раньше — дешевле

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Именно из фонда персональной ответственности туроператора при необходимости возмещают туристам ущерб из-за неисполнения компанией своих обязательств. Бизнес обязан вносить в фонд один процент от общей цены турпродукта за предыдущий год. А резервный фонд предназначен для экстренной помощи туристам, находящимся за пределами страны. Во время пандемии туроператоров освободили от взносов в оба фонда до 31 декабря 2023 года.

Отмена льгот будет мешать развитию турфирм, сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Один процент в фонд персональной ответственности глобального повышения цен для туристов не вызовет, но эти замороженные деньги нельзя использовать, например, заранее выкупать по лучшим ценам номера в гостиницах или вносить депозиты авиакомпаниям. Дефицит свободных денег на предварительную закупку может привести к уменьшению скидок на акциях раннего бронирования.

Цены на зарубежные поездки напрямую зависят от курса валют и стабильности рубля, сказал Горин. Кроме того, стоит учесть инфляцию во всем мире: например, она очень велика в популярной среди россиян Турции. Но можно сэкономить на международных путешествиях, воспользовавшись акцией «раннее бронирование». Она будет действовать до февраля 2024 года. Сейчас цены на туры по акции стабильны, правда, туристам стоит учесть, что курс валют может поменяться в любой момент.

Доступный Крым и дорогая Москва

Туры по России подорожают на величину ожидаемой инфляции, от 10 до 15 процентов, спрогнозировал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В первую очередь — из-за увеличения зарплат персонала. Дефицит кадров коснулся и турбизнеса, и отелей, поэтому зарплата для сотрудников растет опережающими темпами. А значит, прежние цены на путевки сохранить невозможно. Эксперт привел пример: в 2019 году горничные в отелях Анапы получали 30—35 тысяч и с удовольствием шли на эту работу. А в 2023 году горничным предлагали уже 60—65 тысяч, но и на такую зарплату отели не могли набрать персонал.

При выборе направления для отдыха стоит учесть, что не везде цены вырастут одинаково. В Крыму стоимость туров в 2023 году была ниже, чем год назад, это реакция на снижение спроса. В этом регионе цены на путевки не вырастут или вырастут минимально, отметил Ромашкин. Плохо продавались и туры в удаленные регионы, например, на Байкал или Камчатку. Поэтому можно ожидать, что на этих направлениях путевки станут дороже не более чем на 5—6 процентов.

А вот популярные направления не будут стесняться в ценовой политике. Лидерами по востребованности за год стали Москва, Санкт-Петербург и Дагестан. «В них я бы оценил увеличение цен на туры по верхнему краю, на 10—15 процентов», — предсказал эксперт.

Волга вместо моря

Парламентарии работали над тем, чтобы сделать отдых россиян доступнее и качественнее, и к 2024 году уже есть некоторые решения, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. Поддержка некапитальных средств размещения позволила увеличить номерной фонд в стране. «Многие объекты размещения сделали капитальный ремонт или реконструкцию. Поэтому в 2024 году мы сможем предложить туристам более широкий спектр услуг», — сообщил депутат. Конкуренция среди тех, кто размещает отдыхающих, позволит туристам снизить расходы на проживание.

Кроме того, большое внимание депутаты уделяли развитию инфраструктуры и мест отдыха на пляжных территориях, в том числе пресных водоемов. Это даст возможность российским туристам не концентрироваться только на морских побережьях и при этом комфортно отдохнуть, например, на озерах или на Волге.