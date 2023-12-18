Поезд из Москвы в Евпаторию с 3 марта будет ежедневно отправляться с Павелецкого вокзала

Ежедневный поезд Москва – Евпатория компании «Гранд Сервис Экспресс», являющейся оператором перевозок по железной дороге в Крым, будет ходить с Павелецкого вокзала столицы с 3 марта 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Гранд Сервис Экспресс» в 2024 году запустит поезд Москва-Павелецкая – Евпатория по новому маршруту. Благодаря нововведениям мы увеличим периодичность курсирования поезда: он будет ходить ежедневно. Главное изменение – теперь поезд №173/174 будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала). В первый рейс измененным маршрутом поезд отправится 1 марта из Евпатории, 3 марта – из Москвы», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на маршруте предусмотрено около 30 остановок состава. Крупные города по пути – Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях «Керчь», «Багерово», «Семь Колодезей», «Владиславовка», «Джанкой», «Саки».