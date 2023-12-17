Ижевск вошел в топ-3 городов России для летнего отдыха молодежи

Ижевск. Удмуртия. Молодежь России считает Ижевск одним из лучших городов для летнего отдыха. Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртской Республики «Visit Udmurtia».

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Минувшей осенью Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил россиян об их предпочтениях по отдыху. Выяснилось, что молодежь до 34 лет любит урбанизированный отдых, а люди старше 35 лет стараются выбраться за город.

Во время опроса россияне из разных регионов назвали города, которые посетили летом. Таким образом для каждой возрастной категории респондентов выявилась тройка городов-лидеров. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего посещали Ижевск, Казань и Владивосток.

Отмечается, что в настоящий момент в столице Удмуртии есть гостиницы на любой вкус, множество кафе и ресторанов с удмуртской, европейской, кавказской, паназиатской кухней. Помимо этого для туристов в центре города работают много сувенирных магазинов.