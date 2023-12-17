На горнолыжном курорте "Шерегеш" развернули самый длинный российский триколор

"В Шерегеше поставили рекорд России: самый длинный триколор страны сегодня побывал на горе Зеленая. Флаг длиной 1 700,42 м и шириной 4,5 м растянули от вершины горы Зеленая и вниз по склону. Рекордсмены и авторы идеи - более 350 сотрудников крупнейшего химического предприятия Сибири, которые приехали на курорт в рамках корпоративного выезда. Участие в установке рекорда приняли и сотрудники дирекции курорта "Шерегеш", жители района", - говорится в сообщении.