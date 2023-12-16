Миллионный пассажир совершил перелет через аэропорт «Оренбург»
Оренбургский аэропорт обслужил миллионного пассажира. Как отметили в воздушной гавани, это произошло впервые за ее историю.
Миллионным пассажиром стала женщина, она летела из Оренбурга в Москву на рейсе авиакомпании Nordwind вместе с дочерью. Ей вручили памятные сувениры, а также сертификаты на бесплатное посещение бизнес-зала аэропорта Оренбург в течение года. Также она сможет совершить бесплатный перелет в обе стороны в рамках маршрутной сети авиакомпании Nordwind Airlines по России.
Сейчас воздушной гавани Оренбурга доступно 9 внутрироссийских и международных направлений полетов, которые выполняют 7 авиакомпаний. Также в этом году началось строительство нового пассажирского терминала. Здание будет иметь 4 этажа, а его общая площадь составит 23 тыс. квадратных метров. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новый пассажирский терминал планируется в IV квартале 2025 года.